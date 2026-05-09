進退兩難的特朗普，關稅再次敗訴，停戰也不牢靠

美國聯邦法院當地時間7日判決，特朗普政府以貿易法第122條爲依據徵收的“全球關稅”違反法律。繼今年2月美國聯邦最高法院判決特朗普政府的對等關稅違法後，特朗普政府作爲替代關稅推進的全球關稅也受到了阻礙。在這種情況下，美國和伊朗當天在主要原油運輸通道霍爾木茲海峽展開了武力攻防戰。特朗普總統表示最快可能在一週內宣佈結束戰爭，美伊停戰卻還面臨着擱淺的危機。有分析認爲，特朗普第二屆政府的核心國政基調——高關稅政策接連被法院叫停，再加上美伊戰爭的長期化，特朗普陷入了四面楚歌的境地。當天，由3名法官組成的美國聯邦國際通商法院法庭以2比1判決特朗普政府的全球關稅違法、無效。今年2月，根據《國際緊急經濟權限法》的對等關稅在聯邦最高法院被判違法後，特朗普立即啓動了《貿易法》第122條，以此爲依據對世界各國徵收10%的全球關稅。但聯邦國際貿易法院當天認爲，《貿易法》第122條只允許“美國遭受大規模嚴重的國際收支逆差”時徵收關稅，僅憑特朗普政府提出的“單純的貿易逆差”理由不能徵收關稅。《紐約時報》就此次判決評論說：“白宮在沒有議會明確批准的情況下試圖推進貿易戰爭，再次受到法律打擊。”不過，也有觀點認爲，此次判決暫時不會對韓國等世界各國立即產生直接影響。原因在於，法院拒絕將無效判決以“普遍效力”方式擴大適用於提起訴訟的兩家美國進口企業之外的第三方。此外，根據《貿易法》第122條徵收的全球關稅本身最長僅可維持150天，因此特朗普政府實際上也已在準備依據《貿易法》第301條推出替代性關稅措施。此外，美國中央司令部當天表示，途經霍爾木茲海峽的3艘美軍驅逐艦遭到伊朗軍隊的襲擊，因此對敵軍的導彈發射基地、指揮中心、情報設施等進行了打擊。對此，伊朗國營的伊朗伊斯蘭共和國廣播電視臺表示：“美軍攻擊了伊朗油輪。之後霍爾木茲海峽的敵軍遭到伊朗的導彈攻擊，受到了損失，後退了。”申晋宇 niceshin@donga.com