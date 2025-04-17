警方扣押搜查總統室……尹錫悅被罷免後首次搜查. April. 17, 2025 07:32. by 李相煥記者、宋有根記者 payback@donga.com、big@donga.com. 警方16日就今年1月時任總統尹錫悅指示總統警衛處阻止調查機關對自己的逮捕行動的嫌疑，試圖對總統室和公館村進行扣押搜查。憲法法院罷免尹錫悅總統職務12天后，警方首次着手對“民間人士尹錫悅”進行強制調查。分析人士認爲，以此次扣押搜查爲開端，既然尹錫悅的總統特權已經消失，對他的各種調查也將加快速度。 當天，警察廳國家調查本部特別調查團從上午10時13分起對首爾龍山區總統室內的總統辦公室及警衛處辦公室、漢南洞警衛處長公館進行了扣押搜查。扣押搜查的目的是確保警衛處攜帶的安全電話的服務器、與阻止逮捕指示相關的內部文件等。法院簽發的扣押搜查令中，尹錫悅和警衛處次長金成勳被指爲涉嫌妨礙特殊公務執行等。 警方懷疑，今年1月3日高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察首次試圖在官邸逮捕尹錫悅時，尹錫悅指示金成勳等人阻止逮捕行動。當時警衛處職員們製作了“人牆”，並堆起車牆阻止了警察和公調處，逮捕令未能成功執行。 對此，以涉嫌妨礙執行公務調查尹錫悅和金成勳的警方爲了掌握相關證據，2月3日再次對總統室進行扣押搜查，但再次遭到總統室和警衛處阻止。警衛處根據刑事訴訟法第110條、111條等，以相關設施是軍事上的公務機密爲由，阻止了扣押搜查。當天，總統室和警衛處也以同樣的邏輯不允許警察進入。 警方就前行政安全部長李祥敏的內亂嫌疑，也出面尋求掌握總統辦公室的監控錄相，但未能成功。李祥敏涉嫌在戒嚴當時指示對媒體停電、停水。警方爲了掌握相關證據，之前也三次向檢察機關申請了對鍾路區三清洞總統安全屋監控錄相、安全電話服務器的扣押搜查令，但全部遭檢察機關駁回。 法律界和政界認爲，以當天警方的扣押搜查爲開端，檢察機關和公調處等其他調查機關也將正式對尹錫悅進行調查。目前，檢方正在調查“明太均門”和尹錫悅夫婦介入公推的疑惑等。公調處正在調查外部對海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事件調查施壓的疑惑。

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