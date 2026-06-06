世界１位フランス、コートジボワールに逆転負け

２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）優勝候補のフランスが、ダークホースのコートジボワールに足元をすくわれた。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１位（試合前時点）のフランスは５日、ホームで行われたコートジボワール（３４位）との親善試合で１－２と敗れた。フランスは前半４５分、ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティー）が右足シュートで先制点を決めたが、後半に入って守備組織が乱れ、逆転を許した。コートジボワールは後半８分にゲラ・ドゥエ（ストラスブール）が同点ゴールを決めると、後半３９分にはアマド・ディアロ（マンチェスター・ユナイテッド）が決勝点を挙げた。Ｗ杯通算３度目の優勝を目指すフランスは、この敗戦で９試合連続無敗（８勝１分け）が止まった。フランスは試合前までコートジボワールとの代表戦で２勝１分けと負けなしだったが、この日初黒星を喫した。ディディエ・デシャン監督は「慢心してはいけないことを改めて思い知らされた試合だった」と語った。９日に北アイルランドとのＷ杯開幕前最後の親善試合を行うフランスは、本大会ではＩ組でセネガル、ノルウェー、イラクと決勝トーナメント進出を争う。コートジボワールはＥ組でドイツ、キュラソー、エクアドルと対戦する。ＦＩＦＡランキング２位のスペインも同日、ホームで行われたイラク（５７位）との親善試合で１－１と引き分け、格下相手に苦戦した。攻撃の中心である「１９歳の新星」ラミン・ヤマル（ＦＣバルセロナ）がハムストリング負傷で欠場したスペインは、１３本のシュートを放ちながら１得点にとどまった。スペインは前半１６分、フェラン・トーレス（ＦＣバルセロナ）の先制ゴールでリードしたが、１１分後にイラクのメルチャス・ドスキ（ビクトリア・プルゼニ）に同点ゴールを許した。Ｗ杯ではカボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイとともにＨ組に入るスペインは、９日にペルーとの親善試合に臨む。任寶美 bom@donga.com