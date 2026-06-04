手錠姿で死亡の白人青年巡り「逆差別」論争　英社会に広がる人種対立

昨年１２月、英国南部サウサンプトンで、シーク教徒の男に刺された白人青年が警察に加害者と誤認され、手錠をかけられたまま死亡した事件が、英国社会の人種対立へと広がっている。最近の地方選挙で圧勝した改革党のナイジェル・ファラージ党首ら強硬右派政治家は、「白人逆差別」と主張し攻勢を強めている。一方、中道および左派陣営は「悲劇を政治利用するな」と反発している。１日、英サウサンプトン刑事裁判所は、半年前に帰宅途中だった白人学生ヘンリー・ノバクさん（当時１８）を刃物で複数回刺して殺害した罪で起訴されたシーク教徒のビクラム・ディグワ被告（２３）に対し、最低服役期間２１年の終身刑を言い渡した。ディグワ被告は犯行直後、現場に出動した警察に対し、「ノバクが自分のターバンを外し、髪をつかむなど人種差別的攻撃を加えた」と主張したという。当時出動した警察は、ディグワ被告ではなくノバクさんを加害者と誤認し、手錠をかけた。裁判で公開された警察のボディーカメラ映像には、地面に倒れたノバクさんが「自分が刺された」「息ができない」と訴えていたにもかかわらず、警察が状況を正確に把握できていない場面が映っていた。ノバクさんは間もなく死亡した。警察は後になって手錠を外し、心肺蘇生を行ったが、手遅れだった。同日、判決が下されたサウサンプトン一帯では、ディグワ被告へのより厳しい判決を求める人々と、それに反対する人々の双方がデモを行った。特にファラージ氏は、警察が人種差別批判を恐れたため、殺人事件に適切に対応できなかったと主張した。ファラージ氏は今回の事件を、２０２０年５月に米ミネソタ州で白人警官に首を押さえつけられて死亡した黒人男性ジョージ・フロイドさんの事件になぞらえ、「白人の命も黒人の命と同じように重要だ」と主張した。フロイド事件は米国を超えて世界的な反人種差別運動へと拡大し、当時のスローガン「黒人の命も大切だ（Black Lives Matter＝ＢＬＭ）」も拡散した。一方、野党第１党の保守党のケミ・ベーデノック党首は、「黒人、白人の命を分けて語りたくない。すべての人の命は大切であり、ヘンリー・ノバクさんもまた大切だ」と反論した。インド系で中道左派系の与党・労働党所属のシャバナ・マフムード内相は、「悲劇から政治的利益を得ようとする者たちを糾弾しなければならない」とし、ファラージ氏を批判した。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com