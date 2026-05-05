造船大手３社、１日で１兆５０００億ウォン受注

ＨＤ韓国造船海洋や三星（サムスン）重工業、ハンファオーシャンの造船大手３社が４日、相次いで大規模な受注を発表した。３社が同日公表した新規受注額は合計で約１兆５０００億ウォンに上る。各社によると、ＨＤ韓国造船海洋は韓国の海運会社ＫＳＳ海運と、２０２９年までに超大型ガス運搬船（ＶＬＧＣ）３隻を引き渡す建造契約を締結した。受注額は計５０４８億ウォン。同社は今年だけで計８６隻、９３億５０００万ドル（約１３兆７１７１億ウォン）の受注を確保し、年間目標の４０％をすでに達成した。ハンファオーシャンも同日、アフリカの船主から超大型アンモニア運搬船（ＶＬＡＣ）３隻を５０７４億ウォンで受注した。三星重工業は、アジアの船主からＬＮＧ－ＦＳＲＵ（液化天然ガス浮体式貯蔵・再ガス化設備）１隻を４８４８億ウォンで受注した。液化状態のＬＮＧを気体に再ガス化して供給する船舶型設備で、ＬＮＧ需要が急増する地域への派遣や、陸上ターミナルの建設が困難な地域で活用されるエネルギーインフラだ。これら３社が１日に公示した受注額をすべて合計すると、総額は１兆４９７０億ウォンに達する。李沅柱 takeoff@donga.com