デンベレ２得点、ＰＳＧがリバプール下し４強進出

パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）が欧州最高峰の大会連覇へ一歩前進した。ＰＳＧは１５日、リバプール（イングランド）の本拠地アンフィールドで行われた今季欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第２戦で２－０と快勝した。ウスマン・デンベレ（２９）が後半２７分に左足、アディショナルタイムには右足で得点し、勝利の立役者となった。９日の第１戦を２－０で制していたＰＳＧは、２戦合計４－０で準決勝進出を決めた。前季にクラブ史上初の「ビッグイヤー」（欧州ＣＬ優勝トロフィー）を掲げたＰＳＧは、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）対レアル・マドリード（スペイン）の勝者と決勝進出を懸けて対戦する。ミュンヘンが勝ち上がれば、李康仁（イ・ガンイン、２５、ＰＳＧ）と金玟哉（キム・ミンジェ、３０、ミュンヘン）の韓国人対決が実現する可能性もある。李康仁はこの日ベンチ入りしたが、出場はなかった。孫興慜（ソン・フンミン、３４）がフル出場したロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）も、北中米カリブ海サッカー連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）チャンピオンズカップの準決勝進出を決めた。ＬＡＦＣは同日、メキシコのプエブラで行われた準々決勝第２戦でホームのクルス・アスルと１－１で引き分けた。８日の第１戦を３－０で制していたＬＡＦＣは、２戦合計４－１で４強入りを果たした。同クラブは大会初優勝を狙う。これまでの最高成績は２０２０年と２０２３年の準優勝だ。孫興慜は同日、無得点に終わったが第１戦の決勝ゴールを含め今大会６試合で２得点４アシストと攻撃をけん引している。米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）での６試合７アシストと合わせ、今季は２得点１１アシストを記録している。金培中 wanted@donga.com