トランプ氏「イラン最大の橋破壊　手遅れ前に交渉を」

トランプ米大統領は２日（現地時間）、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」で「イラン最大の橋が崩れ落ち、二度と使用されることはない」とし、「手遅れになる前に合意を結ぶべきだ」と迫った。あわせて米軍の空爆を受けたイランの橋から黒煙が立ち上る約１０秒の映像も投稿した。ＡＦＰ通信などによると、この橋はイランの首都テヘランと近郊のカラジを結ぶ「Ｂ１」で、完成前だった。高さは１３６メートルに達するとされる。トランプ氏は、「まだ破壊に着手していないものがイランには残されている。次は橋、その次は発電所だ！」と投稿した。前日の国民向け演説でも「２〜３週間のうちに極めて激しい打撃を与え、イランを石器時代に逆戻りさせる」と述べた。これに対しイランも強硬姿勢で対抗し、中東の緊張は一段と高まっている。英紙フィナンシャル・タイムズは、イラン革命防衛隊が１日、トランプ氏の演説直後にバーレーンのアマゾンのクラウドセンターを攻撃したと報じた。革命防衛隊は２日にも、米国によるＢ１橋梁破壊への報復として、サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、ヨルダンなど親米諸国の橋８カ所を破壊すると警告した。申晋宇 niceshin@donga.com