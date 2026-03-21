イム・ジョンオン、五輪メダル２個・世界選手権２冠　最年少がエースへ成長

昨年この時期、ソウルの蘆原（ノウォン）高３年だったイム・ジョンオン（１９）の名を知る人はほとんどいなかった。しかし昨年４月、ショートトラック男子代表選考会でサプライズ優勝を果たし、徐々に注目を集めた。２０２５～２０２６年シーズンにシニアの世界舞台に初登場すると、シーズン終了時には「覚えておくべき存在」となった。イムは今季の国際スケート連盟（ＩＳＵ）ワールドツアー第１戦から１５００メートルと５０００メートルリレーで２冠を達成。さらに２０２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪では１０００メートル銅、５０００メートルリレー銀の計２個のメダルを獲得した。続く２０２６年世界選手権でも１０００メートルと１５００メートルで優勝し、２冠でシーズンを締めくくった。ＩＳＵが新設した新人賞も手にした。カナダでの世界選手権を終え１７日に帰国したイムを２０日にインタビューした。イムは、「昨年は代表選考会に出るため必死に準備していた。その努力があったから今ここにいる。もし戻れるなら、あの時以上に頑張ると思う」と振り返った。来月に実施される２０２６～２０２７年シーズン代表選考会は出場する必要がない。世界選手権個人種目の金メダリストは翌シーズンの代表に優先的に選抜されるからだ。イムは自身のシニア初年度に「１０点満点で７点」と自己評価し、「減点した３点は五輪の悔しさだ」と語った。五輪では得意の１５００メートル準々決勝で最終コーナーに転倒し、決勝進出を逃した。イムは「緊張しすぎて自分のレースができず、前の選手の展開に引きずられて焦ったのが一番の後悔だ」とし、「悔しさが大きかった分、世界選手権は魂を削る思いで準備した」と話した。今年、高麗（コリョ）大国際スポーツ学部に入学したが、国際大会が続きまだキャンパスには足を運べていない。履修登録は代表の同僚で大学の先輩でもあるシン・ドンミン（２１）の助けを借りた。イムは、「早朝に一緒に申請したが、他の学生の方が手が速かった。人気科目は取れず、乗馬も履修しなければならないと言われた。足でやった方がうまくいったかもしれない」と笑った。来週から大学生活を送りながら、高陽（コヤン）市庁でトレーニングを続ける。ショートトラック選手としては「フェラリム（フェラーリ＋イム）」の愛称で呼ばれるが、一方で本人はまだ運転免許を持っていない。このため当面は世宗（セジョン）市の大学から京畿道高陽市まで、家族の助けを借りて通う予定だ。まだメダルに対する謝意を伝えられていないというイムは「ショートトラックを最初に教えてくれた恩師が亡くなり、まだ伺えていない。まず（故ソン・スンウ）先生のもとを訪れたい。また今季、苦しい時に支えてくれたペク・グクグン先生にも必ず感謝を伝えたい」と語った。任寶美 bom@donga.com