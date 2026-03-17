夜間ライトアップに噴水ショー　ソウル、ＢＴＳファン歓迎イベント

ソウル市は１６日、ＢＴＳ公演前日の２０日から来月１９日までの１カ月間、国内外のファン向けに多様なイベントや観光プログラムを用意したと明らかにした。２０日と２１日には午後７時３０分から９時３０分まで、セビッ島、清渓川（チョンゲチョン）、Ｎソウルタワー、ロッテワールドタワーなどソウルの主要ランドマーク１５カ所で、ＢＴＳの新曲「アリラン」のアルバムカバーの色に合わせた赤と白のライトアップが行われる予定だ。また来月６日から１９日までは、清渓川の五間水橋（オガンスギョ）からボドゥルダリまで約５００メートル区間を、ＢＴＳのシンボルを活用した「アリラン・ライトワーク（BTS THE CITY ARIRANG SEOU＝清渓川散策路）」として演出する。２１日と２２日には、盤浦（パンポ）大橋の「月光レインボー噴水」でＢＴＳの音楽をテーマにした特別噴水ショーも披露される。ＬＥＤ照明と音楽、長さ１０００メートル以上の噴水演出が融合した夜景ショーだ。このほか７カ所の漢江（ハンガン）バス船着き場のルーフトップを開放し、セビッ島やＮソウルタワーなど主要夜景スポットを結ぶ「漢江バス」の１日乗り放題券（２０～２１日）も運営する。市はまた、世宗（セジョン）大路沿いの街灯に歓迎の横断幕を設置し、都心の大型メディアファサード１０カ所でＢＴＳファンを歓迎するメッセージを発信する予定だ。特に外国人観光客が多く訪れる観光名所や在来市場などでは、韓国語、英語、中国語、日本語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語の７言語に翻訳された歓迎メッセージと観光案内を提供する。ソン・ジンホ記者 jino@donga.com