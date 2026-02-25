「ボクシング伝説」パッキャオＶＳメイウェザー　１１年ぶり再戦へ

「ボクシング界の伝説」と称されるマニー・パッキャオ（４８・フィリピン）とフロイド・メイウェザー（４９・米国）の「世紀の対決」が再び実現する。ＢＢＣやＥＳＰＮなどによると、両者は９月１９日、米ネバダ州ラスベガスのスフィアで再戦することで合意した。試合はネットフリックスを通じて世界に生中継される予定だ。プロ通算５０戦５０勝（２７ＫＯ）の無敗を誇るメイウェザーと、８階級制覇を成し遂げたフィリピンの英雄パッキャオは、２０１５年５月に一度対戦した。ボクシング史上最大級の興行収入を記録したこの一戦で、メイウェザーが判定３－０で勝利した。チケット販売だけで７２２０万ドル（約１０４３億ウォン）を記録し、総収入は４億１０００万ドル（約５９２４億ウォン）に達した。一時リングを離れていたパッキャオとメイウェザーは最近相次いで現役復帰し、１１年ぶりのリマッチが実現した。メイウェザーは２０１７年、総合格闘家のコナー・マクレガー（３８・アイルランド）戦を最後に引退していたが、最近４度目の引退撤回を宣言し復帰。その初戦としてパッキャオを選んだ。パッキャオも２０２１年に政界活動への専念を理由に引退したが、昨年７月、ＷＢＣウエルター級王者マリオ・バリオスとの試合で復帰した。試合は引き分けに終わった。対戦までなお時間はあるが、両者はすでに舌戦を繰り広げている。メイウェザーは「私はすでにパッキャオに勝っている。今回も同じ結果になる」と語った。これに対しパッキャオは「長い間、再戦を望んできた。最初の対戦では肩の負傷で万全ではなかった」とし、「メイウェザーはプロ初黒星を背負うことになる。誰に敗れたのかを常に思い出すだろう」と応酬した。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com