ＢＴＳカムバックの光化門公演、２６万人集結か　警察が特殊部隊配置へ

来月２１日、ソウル光化門（クァンファムン）広場で行われる防弾少年団（ＢＴＳ）のカムバック公演に、最大２６万人の人出が見込まれ、警察が警察特殊部隊を配置するなど、総力対応に乗り出す。９日、朴正普（パク・ジョンボ）ソウル警察庁長は定例の記者懇談会で、「公共安全次長をタスクフォース（ＴＦ）のチーム長に指定し、行事が安全に行われるよう準備している」と述べた。警察は、光化門広場の北側に設置されるステージから、中区（チュング）の徳寿宮大韓門（トクスグン・テハンムン）までに約２３万人が集まると推計している。崇礼門（スンレムン）周辺まで人出が集まった場合、最大で２６万人に達する可能性があると見込まれている。警察は、群集の密集度に応じて周辺を４つの大区域に分け、さらに１５区画に細分化したうえで、各区画に総警級の責任者を配置し、現場の安全管理を徹底する方針だ。公演当日は、暴行や騒乱、テロなどの発生に備え、ソウル管内９警察署所属の１３の強力班に加え、警察特殊部隊も配置する。ただし、投入される警察力の規模は、現時点では確定していない。また、無料で行われる今回の公演の入場券をめぐり、２３日のオンライン予約時に違法マクロ（自動入力プログラム）の使用やサーバー攻撃などの混乱が起きる可能性があるとして、警察はサイバー捜査隊の専担チームを指定し、事前の監視に乗り出す。オンラインコミュニティなどに、行事へのテロを示唆する脅迫文が掲載される恐れもあるとみて、専担チームが捜査し、摘発次第、厳正に処罰する方針だ。入場券や宿泊券販売を装った詐欺などの不法行為にも備える。公演を主催するハイブ側は、安全要員３５５３人を確保すると発表しているが、警察は群集の規模に応じ、ハイブ側に追加の安全要員配置を求める考えだ。イ・ギウク記者 71wook@donga.com