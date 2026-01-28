「ＢＴＳの追加公演を」　メキシコ大統領まで動いた「異例の外交要請」

約４年ぶりとなる防弾少年団（ＢＴＳ）のカムバックとワールドツアーのニュースに、世界が沸き立っている。北米や欧州で開催される公演はすでに全て完売。メキシコでは大統領自らが追加公演を求める事態にまで発展した。スペイン紙エル・パイスなどによると、クラウディア・シェインバウム大統領は２６日（現地時間）の定例記者会見で、「李在明（イ・ジェミョン）大統領に、ＢＴＳがメキシコをより頻繁に訪れるよう、丁重な外交的要請を行った」と明らかにした。その上で「メキシコではＢＴＳ公演のチケット約１５万枚が販売されたが、入手できなかったファンは１００万人を超える」と述べた。シェインバウム大統領は、追加公演を求める正式書簡を韓国政府宛に送付したという。ＢＴＳは３月２０日、新曲１４曲を収録した５枚目のフルアルバム「アリラン（ＡＲＩＲＡＮＧ）」を発売。４月９日の京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）にある高陽総合運動場での公演を皮切りに、同名のワールドツアーに入る。メキシコでは５月７、９、１０日の３日間、メキシコシティのＧＮＰセグロス・スタジアムで公演を行う予定で、チケットは２４日午前の販売開始から３７分で完売した。シェインバウム大統領は「前向きな回答を期待しているが、難しい場合でも、屋外での大型スクリーンでの上映を認めてほしい」とし、「メキシコで圧倒的人気を誇るＢＴＳに、より多くの若者が触れられる方法を探るべきだ」と強調した。１９日にもＢＴＳのメキシコ公演を「歴史的」と表現し、当局に対しチケット販売が公正かつ透明に行われるよう指示していた。ＢＴＳのワールドツアーは、メキシコにとどまらず北米・欧州公演も全て完売した。所属事務所ビッグヒット・ミュージックは２７日、「北米・欧州公演の全４１公演が完売した」とし、「販売開始と同時にスタジアム級会場の座席が瞬く間に埋まり、世界的な関心の高さを実感した」と発表した。ＢＴＳは４月２５、２６、２８日の米フロリダ州タンパのレイモンド・ジェームズ・スタジアムを皮切りに、北米１２都市で計３１公演を開催。タンパ、スタンフォード、ラスベガスでは各１回の追加公演も決まった。欧州では６月２６、２７日にスペイン・マドリードのリヤド・エア・メトロポリターノから始まり、５都市で計１０公演を行う。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com