ＳＦが「守備の達人」獲得　李政厚、来季は右翼へ配置転換か

昨季まで中堅手として起用されてきた「風の孫」李政厚（イ・ジョンフ、２８、サンフランシスコ・ジャイアンツ）が、来シーズンは右翼手に回る可能性が高まっている。中堅守備で評価の高いハリソン・ベイダー（３２）がジャイアンツに加入したためだ。２７日、ＭＬＢドットコムなどによると、ジャイアンツはフリーエージェント（ＦＡ）のベイダーと２年２０５０万ドル（約２９６億ウォン）で契約した。スポーツデータサイト「ファングラフス」によると、李政厚は昨季、中堅でのＯＡＡ（Outs Above Average）がマイナス５。守備が平均的な中堅手なら捕れていた打球を５本逃したことを意味する。１試合平均５イニング以上、中堅で出場した選手の中では最下位の数値だった。一方のベイダーは、ナ・リーグ中堅手部門のゴールドグラブ賞を受賞した２０２１年から昨季までの５年間で、外野中央の累計ＯＡＡがプラス３９。期間内でＭＬＢ全体２位に相当する守備力だ。打撃でも、通算打率０．２４２だった成績を昨季は０．２７７まで引き上げるなど「キャリアハイ」のシーズンを送った。李政厚の右翼転向は必ずしも不利ではない。昨季、ＭＬＢ中堅手で４位タイとなる補殺７を記録するなど、強肩の持ち主だからだ。米専門紙「アスレチック」も「ジャイアンツは、強肩の李政厚が右翼に回れば守備力が最大化されると見ている」と伝えた。李政厚はＫＢＯのネクセン、キウム時代にも右翼で１８８試合の出場経験がある。ロールモデルとする「安打製造機」イチローの主戦場も右翼だった。イ・ソヨン記者 always99@donga.com