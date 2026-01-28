賃金や退職金を踏み倒しゴルフ三昧、ホテル暮らし　雇用部、悪質な賃金未払い摘発

過去に従業員の賃金十数億ウォンを滞納したことのある療養病院の院長が、最近病院を閉鎖する過程で、従業員２２８人分の賃金と退職金２９億６０００万ウォンを再び支払わなかったことが明らかになった。自身の口座に資金があるにもかかわらず、政府が未払い賃金を立て替えて支給する「代位弁済」に依存し、最終的に拘束された。雇用労働部は２７日、昨年、故意かつ悪質な賃金未払いに関連して１３５０件の強制捜査を行ったと発表した。２０２４年（１３３９件）より１１件増えた。昨年は逮捕令状６４４件、通信令状５４８件、拘束令状１４件が発付された。事業主が賃金未払いを否認したり虚偽の供述を行った場合に捜査資料を確保するための押収・捜索（検証）令状が 、２０２４年の１０９件から昨年は１４４件に増えた。事業主のイ氏は、口座に資金があるにもかかわらず、知的障害のある労働者１１０人分の賃金９億１０００万ウォンを支払わなかった。問題化すると一部にのみ支払い、残りの労働者には代位弁済金を申請させ、その一部である約６０００万ウォンを着服したことが発覚し、労働部釜山（プサン）北部支庁に摘発され拘束された。また、労働者１０５人分の賃金と退職金１４億ウォンを滞納しながら、ゴルフや旅行を楽しんでいた別の療養病院院長も拘束された。事業主のキム氏も、清掃労働者１０人分の賃金と退職金約８９００万ウォンを支払わず、ホテルやモーテルを転々としながら逃走した末、身柄を拘束された。政府が「賃金未払いは犯罪だ」として重点的に取り締まりに乗り出しているが、昨年１１月までの累計未払い賃金は１兆８８５１億ウォンに達した。１１月時点で過去最高だった１年前（１兆８６５９億ウォン）を上回る。昨年分の１２月集計が出れば、過去最高だった２０２４年の年間規模（２兆４４８億ウォン）を超えるとの見方も出ている。崔惠? herstory@donga.com