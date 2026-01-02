中国、レアアースに続き銀も輸出規制　「戦略物資」へ格上げ

中国がレアアースに続き、１日から銀の輸出規制に踏み切った。銀は太陽光発電や電気自動車など、未来産業の核心原料とされ、近年需要が急増している。世界第２位の銀生産国である中国の輸出規制により、当面、銀価格の変動性が高まるとの見方が出ている。中国が重要鉱物の供給網を「武器化」する戦略を拡大しているとの分析も浮上している。香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）やＣＮＢＣなどによると、中国商務省は先月３１日、１日から施行する「２０２６年輸出許可証管理対象貨物リスト」を発表し、銀を含めた。商務省はすでに昨年１０月、タングステンやアンチモンなどの希少金属とともに、銀の輸出を制限する方針を明らかにしていた。２６～２７年の２年間に銀の輸出許可を受けた企業４４社の名簿も確定し、昨年１２月３０日に公表した。今回導入された銀の輸出規制は、００年から続いてきたクオータ制に代わるもので、輸出許可を受ける企業は、２２～２４年に毎年銀を輸出していたことを証明するなど、厳格な基準を満たす必要があると、ＳＣＭＰは伝えた。中国当局は規制の理由として「資源および環境保護」を挙げている。ただ、中国共産党機関紙・人民日報系の証券時報は、昨年１２月３０日付の記事で、業界関係者の話として「新たな銀の輸出規制政策は、銀が正式に国家戦略資源リストに含まれ、『一般商品』から『戦略物資』へと格上げされたことを意味する。輸出管理の水準はレアアースと同等だ」と報じた。米国地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、昨年の中国の銀生産量はメキシコに次いで世界第２位で、埋蔵量も上位に位置する。銀は貴金属であると同時に、電子回路、バッテリー、太陽光パネル、医療機器などに広く用いられる産業素材だ。米国は昨年１１月、経済と国家安全保障に不可欠と判断する「重要鉱物」のリストに、銅やウランとともに銀を追加した。中国の規制実施を前に、昨年１２月２７日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）はＸ（旧ツイッター）に「これは良くない。銀は多くの産業工程で必要だ」と投稿した。昨年の銀価格は年初から年末にかけて１５０％以上急騰するなど高値が続いた。銀の現物価格は昨年１２月、一時オンス当たり８０ドル（約１１万５２００ウォン）を史上初めて超えた後、７０ドル（約１０万８００ウォン）台で取引された。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com