バフェット氏、企業価値６万倍に導き退任　６０年率いたバークシャーＣＥＯを後進に託す

世界的な投資家のウォーレン・バフェット氏（９５）が、約６０年にわたり率いてきたバークシャー・ハサウェイの最高経営責任者（ＣＥＯ）を退任した。後継者に指名していたグレッグ・アベル会長（６２）にＣＥＯ職を引き継ぎ、自身は会長職を続ける。バフェット氏は卓越した投資眼で、バークシャー・ハサウェイを流通、鉄道、製造など多角的な事業を手がける巨大企業へと育て上げた。１９６５年に同社を買収した時は、経営難に陥った繊維会社にすぎなかった。現在の年間売上高は約４０００億ドル（約５７８兆ウォン）に達する。買収後の企業価値は約６万１０００倍に拡大した。企業の内在価値に基づき株式を長期保有する「価値投資」で名声を博し、高い運用実績と投資哲学から「オマハの賢人」と称されてきた。バークシャーの株式投資の中核には、アップル、コカ・コーラ、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレスなど、米国を代表する企業が名を連ねる。個人資産は約１５００億ドル（約２１７兆ウォン）で、ブルームバーグの億万長者指数では世界１０位に入る。それでも１９５０年代に故郷オマハで購入した自宅に住み続けるなど、質素な生活で知られる。これまでにビル＆メリンダ・ゲイツ財団などに６００億ドル（約８７兆ウォン）を超える寄付を行ってきた。オ・スンジュン記者 ohmygod@donga.com