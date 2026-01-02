現役兵入隊逃れようと絶食など過激行為　徴兵法違反で懲役８か月、執行猶予２年

現役兵としての入隊を免れようと、連日縄跳び１０００回の高強度運動に加え、極端な断食を行っていた２０代の男に有罪判決が言い渡された。大邱（テグ）地方裁判所刑事５単独（安京錄部長判事）は１日、社会服務要員の判定を受ける目的で故意に身体を損傷したとして、徴兵法違反の罪に問われた２０代男のＡ被告に対し、懲役８か月、執行猶予２年を言い渡したと明らかにした。兵役判定検査を控えていたＡ被告は、２０２１年２月ごろ、「ボディマス指数（ＢＭＩ）が１６未満の場合、身体等級４級として社会服務要員の判定を受けられる」ことを知った。当時、身長１７５センチ、体重約５０キロで、ＢＭＩは１６未満に近い状態だった。「うまくいけば現役入隊を免れられる」と考えたＡ被告は、極端な減量に踏み切った。検査の約３か月前に当たる２０２１年７月から、１日も欠かさず縄跳び１０００回を続け、検査３日前からは、ほぼ断食状態に入った。その結果、同年９月１６日の大邱慶北（キョンブク）地方兵務庁での１次検査では、体重４６．９キロ、ＢＭＩ１５．３と測定された。約２か月後の１１月２９日の２次検査でも、体重４７．８キロ、ＢＭＩ１５．５だった。こうした結果から補充役判定を受けるかに見えたが、尿検査で不正が発覚した。減量のため、故意に飢餓または長期断食を行った可能性があるとの所見が示された。捜査当局は、Ａ被告が入隊を控えた友人らに、社会服務要員判定に関連して自身が用いた減量方法を勧めるメッセージを送っていた事実なども確認した。大邱＝ミョン・ミンジュン記者 mmj86@donga.com