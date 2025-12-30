ＣＥＳ２０２６にＣラボ展示館　三星「スタートアップ１５社が参加」

三星（サムスン）電子は２９日、スタートアップ育成プログラム「Ｃラボ」を通じて発掘・育成した１５社が、来年１月に米ラスベガスで開かれる世界最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＣＥＳ２０２６」に参加すると発表した。三星電子はＣＥＳ２０２６で「Ｃラボ展示館」を運営し、スタートアップのグローバル進出を支援する計画だ。出展各社は、ベネチアン・エキスポ内のスタートアップ展示ゾーン「Eureka Park」で、人工知能（ＡＩ）、ロボット、デジタルヘルスなど多様な分野の革新技術とサービスを披露する。参加企業の内訳は、三星電子が外部スタートアップを育成する「Ｃラボ・アウトサイド」８社、社内ベンチャープログラム「Ｃラボ・インサイド」２社、大邱（テグ）創造経済革新センターと協業するスタートアップ１社、三星金融ネットワークスの「三星金融Ｃラボ・アウトサイド」４社。今回は大邱、光州（クァンジュ）、慶北（キョンブク）など地域拠点のＣラボ・スタートアップ７社が参加し、Ｃラボ展示としては過去最多の非首都圏スタートアップがＣＥＳに登場する。Ｃラボから育成されたスタートアップは、米消費者技術協会（ＣＴＡ）が発表した「ＣＥＳ２０２６イノベーション・アワード」で、最高イノベーション賞２件を含む計１７件を受賞した。最高賞を受賞した「マンゴースラブ」と「スタジオラボ」は、いずれもＣラボ・インサイドからスピンオフした企業だ。三星電子は２０１２年にＣラボ・インサイドを導入して以降、社内ベンチャーと外部スタートアップ計９５９社を育成しており、来年中に１０００社を超える見通しだ。イ・ミンア記者 omg@donga.com