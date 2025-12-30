ロケット配送で使えるのは５０００ウォンのみ　クーパンの「抜け道補償」

クーパンは３０日に開かれる国会での聴聞会を前に、大規模な個人情報流出をめぐり、１人当たり５万ウォン相当の被害補償案を２９日に発表した。補償金を「クーパンの生態系」内でしか使えない購入利用券として支給し、しかもクーパンで実際に使える金額は５０００ウォンにとどまることから、「抜け道補償だ」との批判が噴出している。クーパンの補償案によると、１人当たりの購入利用券の総額は５万ウォンだが、この金額をクーパンのアプリでの商品購入や、クーパンイーツの飲食配達に自由に使うことはできない。利用可能額を４種類に分割しているためだ。ロケット配送・ロケット直輸入などクーパンの全商品で使える５０００ウォン、クーパンイーツで５０００ウォン、クーパントラベル商品で２万ウォン、 Ｒ.ＬＵＸ商品で２万ウォンに分け、それぞれ１回ずつしか使えない仕組みとなっている。今回のクーパンの補償案の総額は１兆６８５０億ウォンに上り、これまで国内企業で個人情報流出が発生した際の補償規模としては最大の水準だ。ただし、被害者数が３３７０万人と前例のない規模であることによるものだ。韓国消費者団体協議会は同日、声明を出し、「クーパンの補償案は消費者を愚弄するものだ」としたうえで、「消費促進型の特典を中心に設計され、個人情報侵害への賠償ではなく、追加購入や再加入を誘導するマーケティング手段に堕している」と批判した。ナム・ヘジョン記者 イ・ソジョン記者 namduck2@donga.com