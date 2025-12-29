韓国人の労働時間、過去１０年で２割減　家族・友人との時間は２～３倍に

過去１０年間で、平日の労働時間は約２割減少した一方、家族や友人との交流時間は２～３倍に増えたことが分かった。平日に比べて週末のレジャー・交流時間が大きく増え、睡眠時間も週末は平日より平均２０～４０分長かった。韓国労働研究院が、昨年実施した「韓国労働パネル調査」（５８９４世帯・世帯員１万１９３５人が回答）の結果を分析し、２８日に公表した「韓国の世帯と個人の経済活動」の報告書によると、過去１０年間で労働時間の減少と、レジャーおよび交際活動の拡大が顕著に見られた。労働（主な就業活動）時間は全体として減少し、特に平日の労働時間は３２０．２分（５．３時間）から２５７．５分（４．３時間）へと、約１時間（約２０％）短縮した。研究チームは、労働時間短縮政策の定着、週休二日制の普遍化、社会全体での「ワーク・ライフ・バランス」意識の広がりが複合的に働いた結果だと分析している。周囲の人との交流時間は、平日基準で３５分から１０２．２分、日曜日では７９．１分から１６７．１分へと大幅に増加した。特に家族や親族との交流時間の伸びが目立つ。コロナ禍後、家族中心のライフスタイルが強まった影響があるとみられる。子育てや家事に費やす時間はこの１０年で大きな変化はなく、女性は家事・育児、男性は就業活動に多くの時間を割く傾向が続いている。睡眠、労働、レジャー活動には平日と週末の差が明確だった。平日は就業や通勤を含む仕事関連活動が１日の多く（約４．８５時間）を占める一方、週末はその割合が急減し、レジャー・交流活動が増えた。特に日曜日のレジャー時間は３３３．７分（約５．６時間）と、平日の約１．４倍に拡大し、平日に制約されたレジャーを週末に補う生活パターンが示された。睡眠時間は週末が平日より平均２０～４０分長かった。