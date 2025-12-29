国内初、ＳＫテレコムが５０００億パラメーターの超巨大ＡＩモデル開発

政府による「独自ＡＩ（人工知能）ファウンデーションモデル」の第１次発表会を３０日に控える中、ＳＫテレコムは２８日、国内で初めて５０００億パラメーター（媒介変数）規模の超巨大ＡＩモデルを開発したと発表した。ＳＫテレコム・コンソーシアムが開発した「Ａ．Ｘ Ｋ１」モデルは、計５１９０億個のパラメーターで構成されている。ただし、利用者の要求に基づいて推論を行う際には、約３３０億個のパラメーターのみが活性化する仕組みだ。超巨大規模で学習させつつ、必要に応じて軽量に動作できるよう設計された。パラメーターとは、ＡＩモデルが学習を通じて表現できる情報の複雑さを示す指標で、規模が大きいほど複雑なパターンを学習できる潜在力が高い。英語中心で学習する他のＡＩモデルと異なり、最初から韓国語で学習するよう設計された点も「Ａ．Ｘ Ｋ１」の特徴だ。こうした韓国語特化の能力により、韓国の文化や経済、歴史を理解した利用者向けサービスの構築に適しているとしている。ＳＫテレコム・コンソーシアムは、「Ａ．Ｘ Ｋ１」を国内ＡＩエコシステムの多様な企業にオープンソースとして公開する計画だ。モデル開発に用いた学習データの一部も、公共・民間プラットフォームで公開する方針としている。一方、ＳＫテレコムを含む「国家代表ＡＩ」に選ばれた５つのコンソーシアムは、３０日にソウル市江南（カンナム）区のコエックスで開かれる「独自ＡＩファウンデーションモデル」の第１次発表会に参加する。独自ＡＩファウンデーションモデルの構築は、「ＡＩ３大強国」への飛躍を掲げる李在明（イ・ジェミョン）大統領の主要公約「皆のＡＩ」を支える事業だ。国家代表ＡＩに選定されたコンソーシアムは、ネイバークラウド、アップステージ、ＳＫテレコム、ＮＣ ＡＩ、ＬＧ ＡＩ研究院の５チームとなっている。チャン・ウンジ記者 jej@donga.com