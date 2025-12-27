「秋の悪夢」キム・ソヒョン　「憎まれても、もう一度応援してほしい」

「正直、憎まれてもかまいません」プロ野球ハンファの抑え投手、キム・ソヒョン（２１）は、クリスマスの２５日に球団の公式ユーチューブチャンネルで公開されたドキュメンタリーで、シーズン終盤の不調について率直な思いを語った。今季のキム・ソヒョンの浮き沈みは、チームの成績と直結した。前半戦４２試合に登板し、防御率１．５５、２２セーブを記録。ハンファは１９９２年以来３３年ぶりに前半戦を首位で折り返した。キム・ソヒョンはオールスター歴代最多得票記録も更新した。リーグ屈指の外国人投手「ワンツーパンチ」、ポンセ（３１）とワイズ（２９）の活躍も重なり、ファンの期待は高まった。しかし、その期待を打ち砕いたのもキム・ソヒョンだった。後半戦に入って不安定さを見せ、１０月１日の仁川（インチョン）の文鶴（ムンハク）球場でのアウェー戦では、５－２とリードして迎えた９回裏２死から連続本塁打を浴び、５－６の逆転負け。これでハンファの韓国シリーズ直行の可能性はゼロとなった。ポストシーズンでも不調は続いた。三星（サムスン）とのプレーオフ２試合でいずれも本塁打を浴び、ＬＧに１勝２敗と劣勢で迎えた韓国シリーズ第４戦でも、４－１とリードした８回表に逆転のきっかけとなる一発を許した。肝心な場面で本塁打を浴び続けると、起用を続けた金卿文（キム・ギョンムン）監督への批判も噴出した。それでも、キム・ソヒョンは今季３３セーブ（リーグ２位）を挙げ、ハンファ投手としては２０１８年のチョン・ウラム（引退）以来７年ぶりに３０セーブの大台に到達した。韓国シリーズ第４戦で被本塁打により勝利を逃したワイズも、この点を強調した。ワイズは「その試合で１０本ホームランを打たれても問題なかった。本当に若い選手なのに、３３セーブを挙げ、オールスターにも選ばれた。彼のレギュラーシーズンでの活躍がなければ、私たちは韓国シリーズに進めなかった。シーズン終盤の出来事が、来年の好投の妨げにならないことを願う」と語った。キム・ソヒョンは「今年、抑えとしてやれたのもファンの皆さんの応援のおかげ」とし、来季はシーズン最後まで活躍し続ける決意を口にした。任寶美 bom@donga.com