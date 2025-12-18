「不惑」越えても第一線　ハン・ソンスの原動力は「言い訳しない」

４０歳を超えてもトップレベルを維持する選手には、競技を問わずそれぞれの“ロングラン”の秘訣がある。４６歳まで日米通算４３６７安打を放った日本野球のレジェンド、鈴木一朗（５２、引退）は、用具を毎日手入れする小さな習慣と自己管理を挙げた。プロバレーボール１９年目のセッター、ハン・ソンス（４０・大韓航空）が挙げる秘訣は「言い訳をしないこと」だ。ハン・ソンスは４０歳の誕生日だった１６日、仁川（インチョン）市の桂陽（ケヤン）体育館で行われた２０２５～２０２６年Ｖリーグ第３ラウンドの現代キャピタル戦（男子）で、３－０（２９－２７、２７－２５、２５－２３）の完勝を演出した。試合後、「祝われることかは分からないが、それだけコートに立てていることに感謝している」と語った。「後輩たちと同じように、週４回のウエートトレーニングを欠かさないようにしている。ひとつ、ふたつと抜け始めると、それが言い訳になる」。ハン・ソンスは、また「今日の過ちを認め、明日に備えてきたから、４０歳の誕生日にも試合に出られた」と話した。言い訳や妥協を許さない一貫した誠実さが、現在の成果につながっているという。今季から大韓航空の指揮を執るヘナン・ダウ・ゾット監督（６５・ブラジル）も、「ハン・ソンスは試合の入りと終わりで差がない。それだけフィジカルの準備ができている」と評価する。コート上でもその準備は際立つ。この日は第１セットで、ネットを越えそうになったレシーブを指先でトスし、オーバーネットのミスを防ぐ場面を見せた。２００７～２００８年シーズンの新人ドラフト２巡目２位で大韓航空に入団して以来、ユニホームを替えたことのない「ワンクラブマン」。２０１７～２０１８年シーズン以降、チームがチャンピオン決定戦で５度優勝する間、主力セッターとして支え続けた。２０２２～２０２３年シーズン終了後には男子セッター初のレギュラーシーズン最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれ、２０２４～２０２５年シーズンにはＶリーグ発足２０周年ベスト７（セッター部門）にも名を連ねた。今季も、相手ブロッカーが不在、または１枚の攻撃手にトスを供給する「ランニングセット」の比率で、現時点３６．３％とトップを走る。★得点しやすい状況を作り出す司令塔の存在を追い風に、大韓航空は首位を快走中だ。現在、勝ち点３４（１２勝２敗）で、２位の現代キャピタル（勝ち点２６）に８点差をつけている。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com