英米メディア「韓国の大学入試英語、狂気の難しさ」

２０２６学年度大学修学能力試験（修能）の英語試験は「不修能（不可能なほど難しい修能）」と論議を呼び、その難易度の高さが英米メディアの注目を集めた。米紙ニューヨーク・タイムズや英ＢＢＣは、今回の修能の英語の出題内容とそれを巡る議論を伝え、大きな関心を示した。ＢＢＣは１２日（現地時間）、「韓国の過酷な大学入学試験である修能の英語は悪名高い」とし、「修能英語を古代文字の解読に例える学生や『狂ったように難しい』と表現する学生もいる」と報じた。今回の修能で英語１等級だった受験生の割合は３.１１％にとどまり、絶対評価に転換された１８学年度以降で最も低かった。ＢＢＣは、特に難しかった問題として、ドイツの哲学者イマヌエル・カントの法哲学を扱った３４番、ビデオゲーム用語を素材にした３９番を挙げた。さらに３９番を巡り、オンラインコミュニティ「レディット」に投稿された反応も紹介し、「気取った言葉遊びだ」「概念やアイデアをきちんと伝えられていない拙い文章だ」といった批判があったと伝えた。英紙テレグラフは、「あなたは韓国の『狂った』大学入学英語試験を突破できるか」と題する記事で、修能英語の３４、３５、３９番の問題を紹介した。英国の読者からは、「この大学入試が、なぜ韓国に三星（サムスン）があるのかを説明している」とのコメントが最も多くの「いいね」を集めたほか、「今日のハーバード・ビジネス・スクール（ＨＢＳ）の入学試験問題に非常によく似ている」「母語の実力には自信があるが、最初の問題（３９番）は全く理解できなかった」といった声も多くの共感を得た。ニューヨーク・タイムズも「あなたはこの問題に正解できるか」として、２４、３４、３６、３９番を提示した。海外メディアは、修能が韓国社会で持つ意味についても伝えた。英紙ガーディアンは、修能について「名門大学入学に不可欠な試験」であり、「社会的地位の上昇や経済的安定、さらには良い結婚への関門と見なされている」と報じた。また、過度に競争的な教育システムが学生に深刻な圧力を与え、若者のうつ病問題につながっているとも指摘した。一方、ＢＢＣは、今回の修能英語の難易度調整を巡る混乱の責任を取り、呉承杰（オ・スンゴル）韓国教育課程評価院長が１０日に辞任したことも伝えた。呉氏は「英語の出題が絶対評価の趣旨に沿わず、受験生や保護者に心配をかけ、入試に混乱を招いたことについて、重い責任を痛感している」と述べた。キム・ボラ記者 purple@donga.com