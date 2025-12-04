「怪物」ハーランドが１１１試合で１００得点　ＥＰＬ史上最短試合で達成

ノルウェー出身の「怪物ストライカー」アーリング・ハーランド（２５、マンチェスター・シティ）がイングランド・プレミアリーグで「最少試合１００得点」の新記録を樹立した。ハーランドは３日、敵地で行われたフラムとの今季プレミアリーグ第１４節試合で、前半１７分、ジェレミー・ドク（２３・ベルギー）のクロスを左足シュートで合わせネットを揺らした。ハーランドは、この得点にで歴代最少の１１１試合でプレミアリーグ通算１００得点に到達した。ハーランドはアラン・シアラー（５５・イングランド・引退）が保持していた従来の最少試合１００得点記録（１２４試合）を１３試合も短縮した。シアラーはプレミアリーグ通算最多得点記録（２６０得点）を持つレジェンド。トッテナム・ホットスパーで１０シーズンを戦った孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）は２６０試合目で１００得点を記録している。今季プレミアリーグ得点ランク首位（１５得点）のハーランドは、この日１得点２アシストを記録しマンチェスター・シティ（マンＣ）の５−４勝利を牽引した。ハーランドは「シティに加入した時、このチームのためにプレミアリーグで１００得点を決めると決意した。その目標を早く達成できて嬉しい」と語った。ハーランドは２０２２年、ドイツ・ブンデスリーガのドルトムントからマンＣに移籍した。マンＣのユニフォームを着て能力が開花したハーランドは、プレミアリーグ得点関連記録を次々と塗り替えている。プレミアリーグにデビューした２０２２〜２０２３シーズンに歴代シーズン最多得点となる３６得点を挙げて得点王に輝いた。翌シーズンにはプレミアリーグ歴代最少試合（４８試合）で５０得点記録を達成した。プレミアリーグ事務局によると、ハーランドがリーグにデビューした２０２２年８月から現在まで、ハーランドより多く得点した選手はいないという。同期間に７０得点（１２０試合）を挙げたリバプールの看板ストライカー、モハメド・サラー（３３・エジプト）が２位で、ハーランドとは３０得点差がある。鄭允喆 trigger@donga.com