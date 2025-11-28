超微小粒子状物質、心臓に悪影響　２８６１人が超過死亡

超微小粒子状物質（ＰＭ２．５）が狭心症や心筋梗塞など心疾患の死亡者を増やす可能性があるとの研究結果が明らかになった。ＰＭ２．５は直径２．５μｍ（ミクロン）以下の粒子で、１μｍは１ｍの１００万分の１。洪潤哲（ホン・ユンチョル）ソウル大医学部教授研究チームが国際学術誌「ＢＭＣ公衆衛生」最新号に掲載した論文によると、２０１６～２０２０年のソウルのＰＭ２．５の年間平均濃度は１立方ｍ当たり２３．５μｇ（マイクログラム、１μｇ＝１ｇの１００万分の１）で、環境部基準値（１立方ｍ当たり１５μｇ）を上回っていた。同期間、虚血性心疾患で死亡した２５歳以上は１万９７１人だった。研究チームは、ＰＭ２．５にさらされることによる虚血性心疾患の超過死亡者は、５年間で２８６１人と推定された。超過死亡とは、一定期間に疾病などによって通常水準より多く発生した死亡を指す。人口１０万人当たりの超過死亡率は、２５歳以上で３８．６人、４５歳以上で５６．２人、６５歳以上で１３９．８人と、高齢になるほど大気汚染に脆弱であることが示された。研究チームは「ＰＭ２．５を大気質基準値である１立方ｍ当たり１５μｇまで下げれば、５年間で２５歳以上の虚血性心疾患死亡者を８３７人減らせると推定される」とし、「超高齢社会では、いち早い大気質の改善が公衆衛生により大きな利益をもたらす」と話した。パン・ソンウン記者 bbang@donga.com