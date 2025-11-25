「ＬＰＧＡはジーノ・ティティクルの時代」　初のシーズン賞金７００万ドル超え

女子ゴルフに「ジーノ・ティティクルの時代」が本格的に到来した。２２歳のジーノ・ティティクル（タイ）が米女子プロゴルフ（ＬＰＧＡ）ツアーでシーズン最多賞金と歴代最少平均ストローク記録などを更新し、年間最優秀選手に選ばれた。女子ゴルフ世界ランキング１位のティティクルは２４日、米フロリダ州ネープルズのティビューロン・ゴルフクラブ（パー７２）で幕を閉じたＬＰＧＡツアー最終戦「ＣＭＥグループ・ツアー選手権」で、通算２６アンダーの２６２で優勝した。今季３勝目で、通算７勝目となる。この大会はＣＭＥグローブポイント上位６０人のみが出場する**「事実上の女王決定戦」といった大会だ。昨年から優勝賞金が２００万ドルから女子ゴルフ史上最高額となる４００万ドルに増額された**。昨年優勝したティティクルが今年も再び頂点に立ち、２年連続で「ジャックポット」を手にした。２年間でこの大会だけで１１８億ウォン（約８００万ドル）以上の賞金を獲得した。さらに今回の優勝でシーズン賞金総額は７５７万８３３０ドル（約１１２億ウォン）に達し、女子ゴルフ史上初めて７００万ドルを突破した。昨年自身が樹立した従来のシーズン最多賞金６０５万９３０９ドルを１５０万ドル以上上回った。ティティクルは今季平均ストローク６８．６８を記録し、「レジェンド」アンニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が２００２年に樹立した従来の６８．６９６を更新した。２０２３年に平均ストローク１位だった彼は、自身２度目のベアトロフィー（年間平均ストローク賞）を受賞。ＬＰＧＡで平均６９打未満で同賞に輝いたのは、ソレンスタム（２００２年）、リディア・コ（ニュージーランド、２０２２年）に続き３人目だ。また、ＬＰＧＡで年間最優秀選手、賞金女王、平均ストロークの主要３部門を制覇したのは、２０２２年のリディア・コ以来２年ぶりだ。ティティクルはこれに最多勝**（３勝）**も獲得し、４冠を達成した。ティティクルは２０２２年にＬＰＧＡデビューし、ルーキーシーズンに２勝、２０２３年は２年目のジンクスに苦しみ優勝を追加できなかったが、２０２４年に再び２勝を挙げ復調。今年は２０試合に出場し３勝を含む１４回トップ１０入りした。韓国勢では金世煐（キム・セヨン、３２）が通算１６アンダーの２７２で単独６位と最高成績。崔慧珍（チェ・ヘジン、２６）はパー３の５番でホールインワンを記録し、通算１０アンダーの２７８で共同２６位でシーズンを終えた。今季韓国女子選手は計６勝。国別勝利数では日本（７勝）に次ぐ２位。金孝周（キム・ヒョジュ、３０）が最優秀選手ポイント（８４点）と平均ストローク（６９・８７）で韓国勢唯一のトップ５入り。賞金ランキングでは崔慧珍が２１５万７８８８ドルで韓国勢トップだった。キム・ジョンフン記者 hun@donga.com