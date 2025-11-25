家計負債大国の大統領たちの金利懸念



トランプ米大統領は基準金利が高すぎると不満だ。韓国の歴代大統領は市中金利の動向に極めて敏感だ。韓国は世界でも有数の「家計負債大国」だからだ。家計負債は２０１３年末に１千兆ウォンを超え、１２年後の９月末には過去最大の１９６８兆ウォンへ膨らんだ。６・２７不動産融資規制以降、増加幅が鈍化したことだけが、いま数少ない慰めとなっている。家計負債の管理に失敗した結果、歴代大統領が庶民の金利負担を案じるのは、ある意味当然の帰結だ。



文在寅（ムン・ジェイン）元大統領は２１年３月、コロナ禍で家計負債が１年で１５５兆ウォン増加した時の閣議で「高い信用の人には低金利、経済的に困難で信用が低い人には高金利が適用される構造的矛盾」を指摘した。だが金融市場では、信用を基盤に取引相手のリスクを評価するのが常識だ。



国家も同様だ。文氏の論理に従うなら、「経済的に厳しく信用が低い国に高い金利を課すのは構造的矛盾だ」と主張することになるが、国際金融市場で我々に貸し付けないだろう。そのような政治的レトリックには応じない。もし通用するなら１９９７年末の通貨危機は起きなかっただろう。



尹錫悦（ユン・ソクヨル）氏は、韓国銀行がコロナ禍で市場に供給された資金を回収し、物価を安定させるため、基準金利を連続引き上げる時期に「銀行の下僕」「横暴」「独占」といった強い表現で高金利を批判した。当時、李卜鉉（イ・ボクヒョン）金融監督院長が銀行を回り金利引き下げを迫ると、市中金利が下がり住宅ローンが増加した。家計債務を抑制すべき局面で、金利と負債が逆方向に動く事態が生じたのだ。



経済成長率１％台の低成長局面で就任した李在明（イ・ジェミョン）大統領も、文氏と同様に金利と所得を連動して捉える認識を示した。李氏は今月１３日の首席補佐官会議で「今の金融制度は貧しい人に高い金利を強いる。まるで金融階級制ではないか」と述べた。しかし低所得者であっても必ずしも高金利を強いられるわけではなく、金利は信用度によって決まる。野党「改革新党」のチョン・ハラム議員は「低所得層の中にも高信用者が２０２万人いる」と指摘し、「低所得層＝高金利」論を反論した。



金融階級制を懸念するなら、金利差を責める前に、金融アクセス格差がもたらす経済的不平等を管理すべきだ。近年の融資規制は所得に基づく返済能力を重視する。資産市場が上昇する時、高所得層は借入を通じて投資し資産を増やせるが、低所得層は銀行の融資を受けて投資するのは難しい。資産市場のバブルが生じないよう管理し、低所得の高信用者が金融市場から排除されないようにすることが重要だ。



国家データ庁の「２０２４年家計金融福祉調査」によると、金融負債保有世帯の８０％は「返済期限内に返せる」と答え、４.５％は「返済不可能」と回答した。返済不能層には債務再調整など再起の機会を与える一方、誠実に返済しようとする多数の意志を挫く逆差別があってはならない。



大統領たちの懸念にもかかわらず、庶民の金利苦は続いている。低成長・高負債という歪んだ構造が解消されていないためだ。金融負債世帯の４６.２％が「１年後、負債増加の要因は住宅購入・保証金」など不動産を挙げ、１８.５％は生活費を心配した。長期延滞者の救済基金を確保するため銀行を圧迫しても、住宅の安定と雇用対策が伴わなければ再び債務の泥沼に陥る人が出る。銀行や金融当局に押し付ける問題ではない。特に今は、過度なレバレッジ（leverage）、過剰流動性（liquidity）、投資狂乱（lunacy）という「３Ｌ」を警戒しなければならない時期だ。政治的レトリックで金利を責める段階はすでに過ぎた。

