秋信守、韓国人初のＭＬＢ殿堂入り候補に選出

ＳＳＧ球団オーナー補佐の秋信守（チュ・シンス、４３）が、韓国選手として初めて米大リーグ（ＭＬＢ）野球殿堂の候補者に名前を連ねた。米国野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）は１８日、２０２６年の殿堂入りの資格を得る新規候補１２人と既存候補１５人を発表した。秋信守はコール・ハメルズ、ライアン・ブラウン、マット・ケンプ、ハウィー・ケンドリック、ダニエル・マーフィー、ハンター・ペンスらとともに新たな候補に加わった。２００５年にシアトル・マリナーズでメジャーデビューした秋信守は、２０２０年まで１６シーズン、１６５２試合に出場し、打率．２７５（６０８７打数１６７１安打）、２１８本塁打、７８２打点、１５７盗塁、ＯＰＳ．８２４を記録した。 打撃と走塁に優れた外野手として３シーズン間「２０本塁打２０盗塁」を達成し、２０１８年にはテキサス・レンジャーズ史上最長となる５２試合連続出塁をマークした。２０２１年に韓国プロ野球ＳＳＧに入団して４シーズンをプレーした後、現役を引退した。秋信守はアジア出身選手としては４人目の殿堂入り候補となる。これまで野茂英雄、松井秀喜、鈴木一朗の日本選手３人が候補に選ばれており、このうち鈴木一朗は今年１月の投票で得票率９９．７５％を獲得し殿堂入りした。殿堂入りには、ＢＢＷＡＡ所属で１０年以上のキャリアを持つ記者による投票で７５％以上の支持を得る必要がある。投票結果は来年１月２１日に発表される予定。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com