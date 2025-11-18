尙州・永川高速道路で車両１３台の玉突き事故、６人死傷

深夜、慶尚北道（キョンサンブクド）の尚州（サンジュ）～永川（ヨンチョン）高速道路で、燃料を積んだタンクローリーを含む１３台の車両が次々と追突し、２人が死亡、４人がけがをする事故が起きた。１７日、警察と消防当局によると、同日午前３時１２分頃、永川市新寧面（シンニョンミョン）の尙州永川高速道路・新寧インターチェンジ（ＩＣ）付近の尙州方向の１車線で、５０代の男性が運転していた２６トンのタンクローリーが、２車線を走行していた２５トンの貨物車の左側の積載箱に追突したことから事故が始まった。続いて後方を走っていた１４トンの貨物車がタンクローリーの後部に衝突し、さらに２．５トンの貨物車と乗用車、バスなど８台が連続的に追突した。初めに事故を起こしたタンクローリーにはバンカーＣ油２万４０００リットルが積まれていた。衝突直後、タンクローリーから大きな炎が上がり、後部に追突した１４トンの貨物車と２．５トンの貨物車にも火が燃え移り、車両３台が全焼した。事故の影響は中央分離帯を越え反対車線にも及んだ。最初の衝撃で、２５トンの貨物車に積載されていたＨ形鋼が中央分離帯を越えて永川方向の車線に落下し、これを避けようとした乗用車など３台が擁壁やガードレールに次々と衝突した。この事故で、全焼した２．５トンの貨物車の運転手と、Ｈ形鋼を避けようとして擁壁に衝突した乗用車の運転手の計２人が死亡し、４人が軽傷を負って病院に搬送された。警察の関係者は「タンクローリー運転手の飲酒の有無は確認されていない」とし、「正確な事故原因を調査する方針だ」と述べた。永川＝ミョン・ミンジュン木佐 mmj86@donga.com