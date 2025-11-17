ＡＩ歌手の楽曲がビルボードのカントリーチャートでも１位に

人工知能（ＡＩ）が製作したＡＩ歌手の楽曲が、米ビルボードのカントリージャンルチャートで１位を獲得した。１５日（現地時間）のビルボードチャートによると、ＡＩ生成の楽曲「Walk My Walk」が、カントリー・デジタル・ソング・セールスチャートで１位を記録した。このチャートは、カントリージャンルの楽曲のうち、米国内での音源ダウンロード数を基準に順位を決める。ＡＩ歌手「Breaking Rust」（写真）の楽曲である「Walk My Walk」は、音楽ストリーミングサービスのスポティファイ（Spotify）で３５０万回再生された。このＡＩ歌手の他の楽曲「Livin’ on Borrowed Time」、「Whiskey Don’t Talk Back」、「How was I Supposed To Know」も、それぞれ４００万回、１００万回以上再生され、大きな人気を集めている。ＡＩが制作した楽曲がビルボード下位チャートで１位を獲得したのは、これが初めてではない。今年９月には、ＡＩ歌手ザニア・モネの「How was I Supposed To Kno」が、ビルボードのＲ＆Ｂデジタル・ソング・セールスチャートで１位を獲得した。英紙ガーディアンは、ストリーミングサービス「Deezer」（ディザー）の研究を引用し、最近のＡＩ音楽ブームについて「爆発的な生産量によるものだ」と伝えた。同研究によると、現在グローバル音楽プラットフォームに１日にアップロードされる楽曲のうち、約５万曲（約３４％）がＡＩで制作されているという。また、ディザーのアンケート調査では、利用者の約９７％がＡＩ音楽と人間制作の音楽を区別できないことが分かった。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com