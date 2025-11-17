マスク氏に辛辣批判　アイルリッシュ「寄付に消極的で卑怯」

米国のポップスター、ビリー・アイルリッシュ（Billie Eilish、２４）が、世界で初めて「兆（１兆ドル）万長者」（trillionaire）」の仲間入りをする可能性が取り沙汰されているテスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）に向け、「寄付に消極的で、卑怯だ」と批判した。米芸能メディア「ビルボード」などによると、アイルリッシュは１３日（現地時間）、自身のインスタグラムに「世界初の兆万長者となったマスクが、その莫大な財産でできること」というタイトルの投稿をシェアした。投稿は、マスク氏が２０３０年まで毎年４００億ドル（約５８兆ウォン）を投じれば世界の飢餓問題を解決できると主張した。さらに、年間１０億～２０億ドル（約１兆４５００億～２兆９０００億ウォン）で１万４４３種の絶滅危惧種を保護でき、５３２億ドル（約７７兆１４００億ウォン）でイスラエル・ハマス戦争で破壊されたガザ地区を再建できるという内容も含まれていた。アイルリッシュは、さらにマスクを「くそ哀れな卑怯者」と非難した。米メディアは「アイルリッシュが超富裕層の社会貢献や寄付の欠如に問題意識を示したものだ」と解釈した。これに先立ち、テスラの株主総会は、マスク氏が今後１０年間で成果目標を達成した場合、１兆ドル規模のテスラ株式を報酬として受け取れるよう承認した。マスク氏は既に「フォーブス」の調査基準で資産規模４６５０億ドル（約６７４兆２５００億円）の世界一の富豪だ。アン・ギュヨン記者 kyu0@donga.com