古里２号機原発の運転延長、２０３３年まで稼働へ

設計寿命が満了し２年７カ月間停止していた国内３番目の原子力発電所である古里（コリ）２号機が、３度の審議の末に再び稼働することになった。ただし決定が遅れたため、再稼働期間は２０３３年までの約７年間にとどまる。原子力安全委員会（原安委）は１３日の会議で、古里２号機の継続運転（寿命延長）案件について、在籍委員６人のうち５人の賛成で１０年の延長運転を決定した。これを受け、古里２号機は設計寿命が満了した２０２３年を基準に２０３３年まで運転を続けることが可能になった。原発の運転を担う韓国水力原子力は、３カ月以内に古里２号機を再稼働させる計画だ。年間発電量は６５０メガワット（ＭＷ）水準。古里２号機は１９８３年４月９日に初めて商業運転を開始した。すでに恒久停止した古里１号機（２０１７年６月停止）と月城（ウォルソン）２号機（２０１８年６月停止）を除けば、最も古い原発である。古里２号機は２０２３年４月８日に設計寿命が４０年に達し、運転許可期間が満了して現在原子炉が停止した状態だ。通常なら稼働中に寿命延長を行うことで停止することなく運転を継続できるはずたが、文在寅（ムン・ジェイン）政権の脱原発政策で延長手続きが遅れ、最終的に停止することになった。この日の原安委の決定で、２０２９年までに設計寿命の満了が予定されている残り９基の原発の寿命延長にも青信号が灯ったとの分析が出ている。世宗市＝キム・スヒョン記者 newsoo@donga.com