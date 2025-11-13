世界の若者がソウルへ、宗教超えた１００万人が集う　来年７月開催の世界青年大会

「２０２７年ソウル世界青年大会（ＷＹＤ）には『小さなワールドカップ』もあるんですよ」１０日、ソウル市中区（チュング）の明洞（ミョンドン）大聖堂で取材に応じたソウルＷＹＤ組織委員会の企画事務局長、イ・ヨンジェ・ヨセフ神父はそう語った。「ＷＹＤは単にカトリックや若者だけの行事ではなく、宗教、民族、年齢、地域を超えた世界人類の祭典です」組織委は先月末、開催期間（７月２９日～８月２日が地域教区大会、８月３～８日がソウル本大会）などの基本計画を発表した。――ソウルＷＹＤ期間中に「小さなワールドカップ」があるそうですね。「意外と知られていませんが、期間中に国別サッカー大会も開かれます。もちろんプロではなくアマチュア戦ですが、各国で予選を勝ち抜いた２チームがソウルＷＹＤで国際対抗戦を行うのです。ＷＹＤはますます宗教行事の枠を超え、世界の若者が文化を共有し、語り合い、グローバル課題を話し合う祭典へと発展しています」――宗教行事だけかと思っていました。「開会ミサ、教皇歓迎行事、徹夜ミサなどの宗教プログラムを軸に、世界各地から集まる１００万人の若者がソウル全域で楽しむ祭りだと思ってください。ソウルをおよそ８つのゾーンに分け、それぞれでスポーツ大会、各国文化の紹介と体験、音楽・演劇などの芸術公演、展示、討論などが行われます。まさにソウル全体が沸き立つわけです」――２０２３年全羅北道（チョルラブクト）セマングムでの世界スカウトジャンボリーの混乱を懸念する声もあります。「若者が夏休みに集まるため、春や秋の開催は難しいのです。過去１５年分の天候データを分析しましたが、気候変動が激しく、現時点では予測が難しいですね。宿泊と食事は各教区の本堂で準備します。ソウルには約２３０の本堂があり、参加者を割り振って宿泊場所と食事を提供します。ですが、参加者は観光客ではなく“巡礼者”であることを理解していただきたいです」――“巡礼者”とは。「ＷＹＤは観光ではなく、巡礼の精神で臨むものです。宿泊施設もホテルやモーテルではなく、教会や学校など公共施設が中心です。ある程度の不便さを承知の上で参加するという意味です。食事も教皇庁が示す質素な基準で提供されます」――北朝鮮青年の参加は。「まだ確定的ではありませんが、先代のフランシスコ教皇が北朝鮮訪問を強く望まれていたので、レオ１４世教皇もその意向を十分理解されていると思います。教皇は訪韓中、脱北青年との食事会や、北朝鮮を含めた“平和のメッセージ”を発信されるのではないでしょうか」――一部では「ＷＹＤ支援特別法」に反対の声もあります。「学校の講堂など公共施設を使うには法的根拠が必要です。ごく一部ですが、ビザ免除国でない場合は一時的な特別ビザも必要になります。１００万人がソウルに集まるため、警察や消防の支援も不可欠です。１９８８年ソウル五輪のような大規模イベントであり、特別法がなければ運営は極めて困難でしょう」李鎭求 sys1201@donga.com