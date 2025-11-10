自傷・自殺企図による救急室受診、昨年３万５０００人

昨年、自傷や自殺を図って救急室を受診した患者が３万５０００人に達したことが分かった。自傷・自殺の試みで救急室を来院した患者１０人のうち４人は、１０代や２０代の若年層だった。９日、国立中央医療院中央救急医療センターの「２０２４主要重症救急疾患指標」によると、昨年、地域・権域救急医療センターの自傷・自殺企図による受診は３万５１７０件に上った。これは２０２３年（４万６３５９件）より１万１１８９件が減少した規模で、昨年の医政対立による医療現場の混乱で救急室利用が全般的に減った影響とみられる。救急室受診件数は、２０２３年の５８３万６７６件から昨年は４２６万２１４３件へと減少した。一方、全来院患者のうち自傷・自殺企図による来院患者が占める割合は０．８％で、過去３年間ほぼ同じ水準だった。救急室を来院した自傷・自殺企図による患者のうち女性は６１．１％で、男性の３８．９％より多かった。年齢別では若年層の自傷・自殺企図が目立った。２０代の患者が２３．６％で最も多く、次いで１０代が１６．３％、３０代が１４．７％、４０代が１４．３％、５０代が１３．１％の順だった。１０代と２０代は自殺企図による受診全体の３９．９％を占めた。性別に見ても、男女ともに２０代の割合がそれぞれ１８．９％と２６．６％で最も高かった。パン・ソンウン記者 bbang@donga.com