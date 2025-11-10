崔泰源ＳＫ会長「基本がなければＡＩ転換は破綻」　本業の専門性確立を促す

ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長（写真）は主要経営陣に対し、ＯＩ（Operation Improvement＝運営改善）を継続的に推進し、会社の基本からしっかり固めるよう指示した。ＯＩによって根本的な競争力を備えてこそ、人工知能（ＡＩ）時代に主導権を確保できるというメッセージだ。崔氏は８日、京畿道利川市（（キョンギド・イチョン）のＳＫＭＳ研究所で開かれた「２０２５ＣＥＯセミナー」の閉会の辞で、「ＯＩは難しい言葉のように聞こえるかもしれないが、基本を整えることだ」とし、「会社や事業に定められた手続きが『よく作られている』ことよりも、実際によく『機能しているか』を継続的に点検することの方が重要だ」と述べた。続けて崔氏は「会社が基本的な土台なしにＡＩ転換を進めれば、それは失敗を招くのと同じだ」とし、「過去５～１０年のプロセスを見直し、失敗を繰り返さないようにする必要がある」と語った。そして「ＯＩをしっかり行ってこそ、その上にＡＩを重ねることができ、抱えていた問題を一つ一つ解決していける」と付け加えた。崔氏は今回のＣＥＯセミナーで、本業で積み重ねた専門知識と経験、いわゆる「ドメイン知識」を新たなテーマとして提示した。崔氏は「ドメイン知識がない状態で、ＡＩだけ導入しても仕事は進まない」とし、「ドメイン知識を備えてこそ、ＡＩ競争で主導権を握ることができる」と述べた。また崔氏は、ＳＫグループがＡＩ時代において高性能メモリ半導体を供給することを超え、ＡＩデータセンターなどＡＩインフラを基盤に、顧客に総合ソリューションを提供できる事業者へ進化すべきだと強調した。崔氏は「メンバー社★の能力を結集し、パートナーとのオープンな連携を通じて、大韓民国ＡＩエコシステム発展の呼び水になろう」と呼びかけた。イ・ミンア記者 omg@donga.com