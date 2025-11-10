ロゼの「ＡＰＴ.」とＫＰＯＰガールズの「Golden」がグラミー賞本賞候補に

世界的シンドロームを巻き起こしたBLACKPINKのロゼが歌う「アパート（ＡＰＴ.）」と、アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」主題歌「Golden」が、米国大衆音楽界で最高権威とされる「グラミー賞」の本賞部門（general fields）で最終候補に選ばれた。特に「ＡＴＰ．」は、グラミーで大賞に相当する３部門のうち２部門に選ばれた。７日（現地時間）、米国レコーディング芸術科学アカデミー（ＮＡＲＡＳ）によると、来年２月に開催される「第６８回グラミー賞」で、ロゼがブルーノ・マーズとデュエットした「ＡＰＴ．」が「年間最優秀楽曲（Song of the Year）」「年間最優秀レコード（Record of the Year）」「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス（Best Pop Duo/Group Performance）」の３部門にノミネートされた。「年間最優秀楽曲」おＴ「年間最優秀レコード」は、「年間最優秀アルバム」並んでグラミー賞最高の賞とされる。ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ」のオリジナルサウンドトラック（ＯＳＴ）「Golden」も「年間最優秀楽曲」など５部門で候補に選ばれた。これで「ＡＰＴ．」と「Golden」は「年間最優秀楽曲」と「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」の２部門で競うことになった。ＨＹＢＥとゲフィン・レコード（Geffen Records）が合同プロデュースしたガールズグループ「Katseye」（キャッツアイ）も、「最優秀新人賞（Best New Artist）」と「最優秀ポップデュオ／グループパフォーマンス」の候補に名を連ね、本賞進出組に合流した。米トニー賞で６冠を獲得した韓国創作ミュージカル「おそらくハッピーエンディング」は、「最優秀ミュージカルシアターアルバム」候補に選ばれた。１９５９年に始まったグラミー賞は、「ビルボード・ミュージック・アワーズ（ＢＢＭＡ）」、「アメリカン・ミュージック・アワーズ（ＡＭＡ）」、「ＭＴＶビデオ・ミュージック・アワーズ（ＶＭＡ）」とともに米国４大音楽賞に数えられる。音楽的完成度を重視し、候補に挙がるだけでも栄誉とされるほど権威が高い。ＫＰＯＰでは、防弾少年団（ＢＴＳ）が２０２１～２０２３年に３年連続で「最優秀ポップデュオ／グループパフォーマンス」にノミネートされたものの、受賞には至らなかった。米国現地でもＫＰＯＰのグラミーでの台頭に注目が集まっている。ロサンゼルス・タイムズは「ＫＰＯＰがついに主要部門でも指名された」とし、「投票者がＫＰＯＰを一過性の現象ではなく『芸術的価値（artistic merit）』として評価し始めた」と報じた。フォーブスは「ＡＰＴ．とGoldenの指名は歴史的だが驚くべきことではない」とし、「グラミー賞候補として最も相応しい曲だ」と評価した。大衆音楽評論家のチョン・ミンジェ氏は「これまでのＫＰＯＰがファンダム中心の熱狂だったとすれば、今回の候補入りは、現地での幅広い人気と鑑賞を基盤に成し遂げた点で一歩前進だ」とし、「ただし２曲とも主に英語歌詞で構成されたポップスタイルであるため、グラミー賞がＫＰＯＰを受け入れる『限界線』は依然残っているように見える」と話した。第６８回グラミー賞は２０２６年２月１日、米ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催される。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com