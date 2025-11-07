三星電子、独フレクト買収を完了　空調事業を本格化

三星（サムスン）電子が、欧州最大の空調機器メーカーであるドイツのフレクトグループの買収を完了した。人工知能（ＡＩ）時代の主要成長分野として注目される空調事業を未来の成長エンジンに 位置づけ、事業拡大を図る方針だ。６日、三星電子は、英国系プライベートエクイティ（ＰＥＦ）であるトライトンが保有するフレクト株式１００％を１５億ユーロ（約２兆５０００億ウォン）で買収する手続きを終えた。三星電子としては、２０１７年のハーマン（８０億ドル・当時の為替相場で約９兆２０００億ウォン）の買収以来８年ぶりとなる兆単位の買収合併（Ｍ＆Ａ）である。フレクトは１００年以上の歴史を持つ企業で、欧州をはじめグローバル市場でデータセンター、大型商業施設、病院などの中央空調や精密冷却を手がけている。オープンＡＩ主導のグローバル超大型ＡＩインフラ構築プロジェクト「スターゲイト」にも参加している。三星電子は、フレクトの生産・販売拠点など主要インフラとネットワークを活用して空調ソリューションを開発し、段階的に両社の製品・サービスを結合して相乗効果を高める計画だ。特に最近急増するＡＩデータセンター向け中央空調市場に進出し、企業間取引（Ｂ２Ｂ）事業の競争力を強化する方針だ。ＡＩデータセンターは、２４時間膨大なデータをリアルタイムで処理する場所であるため、それだけ電力消費が大きい。このため空調技術の重要性は一層強調されている。フォーチュンビジネスインサイトによると、グローバルのデータセンターの冷却市場は昨年の１６８億４０００万ドル（約２４兆ウォン）から、２０３２年には４２４億８００0万ドル（約６１兆ウォン）にまで拡大すると見込まれる。イ・ドンフン記者 dhlee@donga.com