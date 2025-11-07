三星電子が２７件のＣＥＳイノベーション賞　ＬＧ電子も１８件受賞

韓国企業が来年１月、米ラスベガスで開かれる世界最大の情報技術（ＩＴ）・家電見本市「ＣＥＳ２０２６」を前に、主催側からイノベーション賞を受賞した。ＣＥＳを主催する米消費者技術協会（ＣＴＡ）は５日（現地時間）、イノベーション賞受賞製品・技術を発表した。ＣＴＡは毎年ＣＥＳの開幕前に最も革新的な製品とサービスを選び、イノベーション賞を授与している。三星（サムスン）電子は映像ディスプレイで１２件、生活家電で４件、モバイルで３件、半導体で７件、ハーマンで１件の計２７件のイノベーション賞を受賞した。特にモバイル部門では、三星電子が新たに発売した拡張現実（ＸＲ）機器「Galaxy XR」と、これまでの「Galaxy Z Fold」シリーズで最も薄型の「Galaxy Z Fold ７」が受賞製品に名を連ねた。また、半導体部門では、量子セキュリティチップがサイバーセキュリティ部門の最高イノベーション賞を受賞した。三星ＳＤＩは、超高出力の円筒形バッテリーが建設・産業技術部門で最高イノベーション賞を受賞するなど、計４製品でイノベーション賞を受賞した。ＬＧ電子は、最高イノベーション賞２件を含む計１８件のイノベーション賞を受賞した。このうち、ＬＧ電子が世界初で発売した透明・無線ＴＶ「ＬＧシグネチャーＯＬＥＤ Ｔ」が最高イノベーション賞を受賞し、ＬＧ ＯＬＥＤテレビは４年連続で最高イノベーション賞受賞の記録を打ち立てた。シグネチャーＯＬＥＤ Ｔは、７７インチの超大型透明スクリーンに無線送受信技術を搭載している。ＬＧイノテックは、新たに開発した車載用照明技術でイノベーション賞を受賞した。「超スリム・ピクセルライティングモジュール」で素材を変更し、使用部品を最小化、厚さ・サイズ・重量を大幅に減らしたことが特徴である。パク・ヒョンイク記者 beepark@donga.com