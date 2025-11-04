４２００Ｐ突破、「ＡＩ同盟」が押し上げたＫＯＳＰＩ

ＫＯＳＰＩは４０００ポイント突破からわずか５営業日で４２００を超えた。エヌビディア（NVIDIA）のジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）と韓国企業の間で結ばれた「人工知能（ＡＩ）同盟」が、韓国のＡＩエコシステムへの期待を押し上げたことが要因とみられる。３日のKOSPIは、前営業日比２．７８％急騰の４２２１．８７で取引を終えた。先月２７日の終値で４０００を突破してから、わずか５営業日で４２００まで上回った。外国人投資家が約８０００億ウォンを純買い越しし、個人投資家と機関投資家もそろって買い越したことで、株式市場を押し上げた。達。ＳＫハイニックスは１１％近く急騰し、１株６０万ウォンを軽々と突破、時価総額は４５０兆ウォンを超えた。アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議期間中の期待感を背景に、ＡＩ関連企業が株式市場を牽引した。三星（サムスン）電子は３.３５％上昇し、１株１１万ウォンに到達。ＳＫハイニックスは約１１％の急騰で、１株６０万ウォンを軽々と突破し、時価総額は４５０兆ウォンを超えた。これに先立ち、ウエハー基準で月９０万枚規模のＤＲＡＭを発注したオープンＡＩのサム・アルトマンＣＥＯが半導体株を押し上げたのに続き、NVIDIA同盟によるＡＩの追い風で、半導体のみならず電力・ソフトウェア業界にも広がった。データセンター向け設備投資への期待を背景に、ＨＤ現代（ヒョンデ）エレクトリック（９.０８％）などの電力機器メーカーや、ＬＳ（４.０７％）などケーブル関連株も堅調に推移した。また、NVIDIAから最先端ＡＩ半導体「ブラックウェル」の供給を受ける予定の現代自動車グループ傘下のソフトウェア企業、現代オートエバーは「チメク（チキン＆ビール）会合」以降、約４０％の急騰を見せた。ホン・ソクホ記者 will@donga.com