「北朝鮮に行くことも、待つことも」 ここまで舞台を整えなければならないのか



トランプ米大統領は、２９～３０日の訪韓を前に、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談を繰り返し呼びかけている。トランプ氏は２７日、「彼と対話できれば本当に良い」とし、「私は韓国にいるので、そこ（北朝鮮）へ直接行くこともできる」と述べた。「訪韓期間を延長できるか」との質問には、「（韓国が）最後の訪問地なので非常に簡単だ」と答えた。正恩氏が応じるなら、直接北朝鮮へ行くことも、日程を延長してでも会うことも辞さないということだ。



これほどであれば、「すがりつくレベル」と言っても過言ではない。トランプ氏は常に正恩氏との「ブロマンス」を誇示してきたし、「彼が望むなら」という前提もあるため、単なる対北ジェスチャーにすぎない可能性もある。しかし北朝鮮をめぐり「一種の核保有国として核兵器を多く持っている」と核保有を事実上認めたかのような発言や、「（対北朝鮮）制裁がある。かなり大きな問題だ」と制裁緩和まで示唆した点は、会談のためなら何でもするという意図と受け取るのに十分だ。



米朝首脳の電撃的な会談が実際に実現するかは見届ける必要がある。ただし、トランプ氏がここまでラブコールを送る状況で、正恩氏が沈黙だけで済ませることはないだろう。電撃的な受諾であれ、婉曲的な拒絶であれ、何らかの反応を示す可能性が高い。正恩氏は１カ月前に「時間は我々の味方だ」としつつも、「米国が非核化への執念を捨てれば、向き合わない理由はない」とし、その可能性を残した。２０１９年６月の板門店（パンムンジョム）会談も、トランプ氏が突如提案してから３２時間で実現した。



ただし正恩氏にとって、トランプ氏の発言の真意をめぐる計算は複雑だろう。６年前とは状況が大きく変わった今、正恩氏にとってはより大胆に振る舞う余裕が生じたのも事実だ。対北朝鮮制裁は既に形骸化して久しく、最近の北京・平壌の軍事パレードで中国・ロシアと肩を並べる地位を示したばかりだ。だからといって超大国の大統領と対面する機会を簡単に蹴ったり、いつまでも先送りするのは容易ではないだろう。



むろん、北朝鮮との対話は韓半島の緊張緩和に必要だ。しかし、その対話の始まりから正恩氏をこれほど手厚くもてなし、華やかな舞台を整えるのは問題だ。特に会談が実現する前から、正恩氏の要求を受け入れるかのような雰囲気が流れるなら、今後の交渉が円滑に進むことを期待するのも難しい。サプライズ演出を好むトランプ氏にとっては、会談自体を成果として演出すれば済むが、そのショーをただ見守るしかない我々にとっては、苛立たしいかぎりだ。

