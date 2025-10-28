ＢＴＳのＲＭ、慶州ＡＰＥＣで「Ｋカルチャー」テーマに基調講演

防弾少年団（ＢＴＳ）リーダーのＲＭ（３１，本名・金南俊）が、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）首脳会議の関連行事である「ＡＰＥＣ最高経営責任者（ＣＥＯ）サミット」で基調講演を行う。ＲＭは、ＡＰＥＣ ＣＥＯサミットの２日目にあたる２９日午後３時５分から約１０分間、「ＡＰＥＣ地域の文化創造産業とＫカルチャーのソフトパワー」をテーマに発表する予定だ。２８日から３１日までの４日間開催されるＡＰＥＣ ＣＥＯサミットは、加盟国首脳と経済界リーダーが集まる年次ビジネスフォーラム。Ｋポップのアーティストがこの場で基調講演を行うのはＲＭが初めてで、これまでＢＴＳのリーダーとして米国などでＫポップを広めた経験を生かし、韓国文化に関する多様な話題を紹介するとみられる。講演の具体的な内容は公開されていない。ＲＭは２０１８年、国連の専門機関であるユニセフ（ＵＮＩＣＥＦ）の青年アジェンダ行事でＢＴＳを代表して演説し、世界的に注目を集めた。当時、約７分にわたる演説でＲＭは「あなたが誰であろうと、どこから来た人であろうと、肌の色が何であろうと、自分の物語を語ってほしい。自分の声を見つけてほしい」いうメッセージを伝えた。ＢＴＳは２０２０年と２０２１年にも国連で演説し、「文化使節」としての役割を果たしている。今年のサミットは「Beyond, Business, Bridge（ビヨンド、ビジネス、ブリッジ）」をテーマに開催され、ＡＰＥＣ２１加盟国の首脳級１６人とグローバル企業のＣＥＯ約１７００人が参加する予定だ。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com