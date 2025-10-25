３９４０台も突破したＫＯＳＰＩ、再び史上最高値　４０００Ｐ目前に

米中首脳会談の開催が決まり、米国企業が相次いで「サプライズ好決算」を発表したことで米株市場に追い風が吹き、総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が３９００台を突破して史上最高値を更新した。終値ベースでは２日ぶりに最高値を塗り替えた。三星（サムスン）電子とＳＫハイニックスの時価総額の合計は、初めて１０００兆ウォンを超えた。２４日、韓国取引所によると、ＫＯＳＰＩは前営業日比２．５％急騰の３９４１・５９で取引を終えた。１・２４％高の３８９３．２３で取引を始め、取引中には３９５１．０７まで上昇した。前日の取引中の最高値（３９０２．２１）を１日で、終値基準では２２日の最高値（３８８３．６８）を２日で更新した。個人投資家が２兆３億ウォン超を売り越した一方、機関投資家と外国人投資家はそれぞれ１兆４０５４億ウォンと５７５５億ウォンを買い越し、ＫＯＳＰＩを押し上げた。三星電子とＳＫハイニックスもそろって上昇し、両社の時価総額の合計が初めて１０００兆ウォンを突破した。三星電子は前営業日比２・３８％高の１株＝９万８８００ウォン、ＳＫハイニックスは６．５８％高の１株＝５１万ウォンで史上最高値を記録した。ＫＯＳＰＩが勢いを増した背景には、トランプ米大統領が習近平中国国家主席と３０日に会談すると、ホワイトハウスが２３日（現地時間）発表し、米中貿易摩擦への懸念が和らいだことがある。このニュースとともに、インテルやＧＭなどの好業績を受けて、同日のニューヨーク株式市場では主要３指数がそろって上昇した。ダウ工業株３０種平均は、前日比０．３１％高の４万６７３４．６１、Ｓ＆Ｐ５００指数は０．５８％上昇の６７３８．４４、ナスダック総合指数は０．８９％高の２万２９４１．８０で取引を終えた。米中貿易摩擦が再燃しても、ＫＯＳＰＩは４０００を超えるとの見方もある。三星先物のチョン・ヒチャン研究員は「米中両国が重要な時期に首脳会談を確定させ、年末までの株式市場の方向性を決定づける重要な役割を果たすだろう」とし、「両国の対立が緩和されるとみられれば、年末まで上昇局面が続く可能性が高いが、逆の場合は貿易戦争への懸念で投資心理が悪化するおそれがある」と分析した。ソウル大学経済学部のアン・ドンヒョン教授は「問題は４０００台を突破した後だ」と指摘し、「外国人投資家の動向を注視する必要がある。外国人がＫＯＳＰＩにはもはや上昇余地がないと判断すれば、韓国市場から資金を引き揚げる可能性もある」と見通した。イ・ホ記者 世宗市＝キム・スヨン記者 number2@donga.com