「私も復讐しなきゃ」金建希氏の音声、国会で公開

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏が第２０代大統領選挙期間中、自身の経歴詐称疑惑を取材するＹＴＮ記者との通話で「本当に、私も復讐しなきゃ。もう我慢できない」と語る音声が、国会科学技術情報放送通信委員会の国政監査の場で公開された。与党「共に民主党」は、金氏がこのときＹＴＮへの復讐を誓い、政権掌握後にＹＴＮ民営化を実行したと主張した。１４日の同委員会の放送メディア通信分科国政監査で、「共に民主党」の盧宗勉（ノ・ジョンミョン）議員が、２０２１年１２月１３日にＹＴＮ記者と金氏が交わした通話の録音を公開した。金氏は記者に対し「正直、これを記事にするなんて卑怯だと思いません？今、私を脅してるんですよ」と述べ、「私は公務員でも公人でもないのに、そこまで検証されなければならないんですか。本当に悔しい」と訴えた。さらに「これを犯罪や道徳的な問題に仕立てるのはおかしい」とも述べた。ＹＴＮは金氏との通話翌日、金氏が過去に大学へ提出した教授採用応募書に虚偽経歴や架空の受賞記録を記載していたと報じた。金氏は約２週間後の２１年１２月２６日、国民に向けた謝罪で「よく見せようとして経歴を誇張し、誤って記入した部分もあった」と述べ、虚偽記載を認めた。盧氏は「ＹＴＮの私営化、売却の本質は（金氏の）私的な復讐心にある。関係機関に圧力をかけ、与党議員を動員し、資本を意のままにして、最終的に売り払った」と主張した。国政監査には、２日に警察に逮捕され、その後、逮捕適否審査で釈放された李真淑（イ・ジンスク）前放送通信委員長が一般証人として出席した。李氏は「解任翌日に手錠をかけられて連行されるとは想像もしなかった。李在明（イ・ジェミョン）政府では非常識が『ニューノーマル（新しい常識）』になっている」と述べた。そして「大統領に一度でも嫌われれば、あなたたちもこうなるというメッセージだ」と付け加えた。同委員会委員長を務める「共に民主党」の 崔敏姫（チェ・ミンヒ）氏は李氏に向かって「体調が悪ければおっしゃってください。水でも差し上げ、落ち着けるようにします」と述べ、職を解かれ実権を失った李氏を皮肉った。チョ・グォンヒョン記者 buzz@donga.com