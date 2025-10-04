ニューヨーク株式市場、米政府の一部閉鎖でも連日最高値更新

米連邦政府の一部閉鎖が始まってから２日目を迎えているが、ニューヨーク株式市場の主要３指数は連日最高値を更新している。仮想通貨の代表格であるビットコインも１２万ドル台を回復した。２日（現地時間）、ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）によると、ダウ平均は前営業日比０．１７％高の４６，５１９．７２で取引を終えた。Ｓ＆Ｐ５００は０．０６％高の６，７１５．３５、ナスダック総合は０．３９％高の２２，８４４．０５で取引を終えた。５営業日連続上昇した３指数は、いずれも終値ベースで史上最高値を記録した。人工知能（ＡＩ）や半導体をはじめとするハイテク株が上昇を主導した。ＮＶＩＤＩＡは０．８８％高となり、３日連続で最高値を更新。ＡＭＤは３．４９％、ブロードコムは１．４４％それぞれ上昇した。ニューヨーク株式市場のこうした上昇は、米政府の一部閉鎖が米経済に与える影響は限定的だとの楽観論が背景にあるとみられる。ビットコインも上昇基調を続けている。仮想通貨取引所コインマーケットキャップによると、ビットコインは午後６時時点で、２４時間前より１．１１％高の１ビットコイン＝１２万１２２．８４ドルで取引されている。取引中には１２万１，０８６．４１ドルまで上昇した。ビットコインが１２万ドルを上回ったのは、史上最高値（１２万４，４５７．１２ドル）を記録した８月１４日以来となる。国際原油価格は、主要産油国の増産拡大観測による供給過剰の懸念で下落した。ニューヨーク商業取引所で１１月渡しのＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）先物は、１バレル＝６０．４８ドルと前日比２．１％安。終値ベースでは、５月３０日（６０．７９ドル）以来４か月ぶりの安値となった。イ・ホ記者 number2@donga.com