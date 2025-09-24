飲酒運転発覚、呼気検査拒否し逃走　登録者１６５万人のユーチューバー逮捕

飲酒運転したあことが警察に発覚し、車を放置して逃走した有名ユーチューバーが警察に逮捕された。２３日、ソウル松坡（ソンパ）警察署は、道路交通法上の呼気検査拒否などの容疑で、３０代男性のクォン氏を現行犯逮捕したと発表した。クォン容疑者は２１日午前３時４３分ごろ、飲酒状態でソウル江南区（カンナムグ）から松坡区まで約１２キロメートルを運転した容疑が持たれている。出動した警察が車両停止を求めたが、クォン容疑者は車を放置して約３００メートル逃走した。逮捕後も約２０分間にわたり、何度も呼気検査を拒否したという。クォン容疑者は登録者数１６５万人を抱える有名ユーチューバーであることが分かっている。警察は、事件の詳細な経緯を調べる方針だ。また、トロット歌手のキム・ホジュン氏（３４）も、昨年５月に飲酒状態で運転中、タクシーと接触事故を起こして逃走した容疑で逮捕され、現在収監されている。現行の道路交通法によると、警察の正当な検査要求に応じなければ、１年以上５年以下の懲役または５００万ウォン以上２０００万ウォン以下の罰金に処される。検査を拒否した場合、運転免許は即時取り消しとなる。チェ・ヒョジョン記者 チョン・ナムヒョク記者 hyoehyoe22@donga.com