孫興慜がＭＬＳ初ハット　新大陸に完全適応

「サングラスをかけろ、『ソン』がまぶしい！」米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）事務局は１８日、ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）とソルトレーク戦の結果をこう伝えた。英語で太陽を意味する「サン（sun）」と孫興慜（ソン・フンミン、３３、ＬＡＦＣ）の姓の発音が似ていることに着目したものだ。ＭＬＳ事務局は「ソンセーショナル！ＬＡＦＣのスーパースターがＭＬＳ初ハットトリックを達成」と題した記事も掲載。孫興慜の姓と、驚異的という意味の英単語「センセーショナル（sensational）」を掛け合わせた造語だ。この日、敵地でのソルトレーク戦で３ゴールを決め、チームを４－１の勝利に導いた孫興慜の活躍は、この表現にふさわしい圧巻のものだった。孫興慜は試合開始３分で先制ゴールを奪った。ティモシー・ティルマン（２６）からパスを受けた孫興慜は、ペナルティーエリア内にドリブルで切り込み、右足でシュートを放ちネットを揺らした。１４日のサンノゼ戦（４－２、ＬＡＦＣ勝利）で開始５３秒にＭＬＳ初ーゴールを決めたばかりだったが、この日も電光石火の一撃となった。続く前半１６分、孫興慜はペナルティーアーク左側から右足でミドルシュートを決めて２点目。さらにチームが２－１でリードしていた後半３７分、カウンターからデニス・ブアンガ（３１・ガボン）のラストパスをスライディングシュートで押し込み、ＭＬＳ初のハットトリックを完成させた。クラブチームでのハットトリックは、イングランド・プレミアリーグ（ＥＰＬ）のトッテナム・ホットスパー時代、２０２３年９月２日バーンリー戦以来７４７日ぶり。今季ＭＬＳ第５号となる得点後、ブアンガとともに前転★セレモニー★を披露した。孫興慜がプロ入り後、１試合３得点以上を記録したのは通算８度目。ドイツ・ブンデスリーガのレバークーゼン時代に２度、トッテナムでは５度ハットトリック以上を達成。特に２０２０年９月のサウサンプトン戦では４得点を叩き込み、５－２の大勝に貢献した。１試合４得点は「ハウル★（haul）」と呼ばれる。トッテナムでハリー・ケイン（３２、バイエルン・ミュンヘン）と「ソンケ・デュオ」を組み４７得点を合体させた孫興慜は、ＬＡＦＣではブアンガと攻撃陣を牽引。ブアンガはサンノゼ戦でハットトリックを達成しており、ファンは二人を「フンブ・デュオ」と呼んでいる。孫興慜は試合後、「ブアンガと一緒にプレーするのは本当に楽しい。ブアンガが合わせてくれるおかげでシナジーが生まれている」と語った。孫興慜は今月、米国とメキシコとの代表戦で２試合連続ゴールを含め、公式戦４試合連続ゴールを記録。サッカーデータ専門サイト「フースコアード・ドットコム」は満点の１０を付与した。先月加入後、急速にチームに溶け込んだ孫興慜は、レギュラーシーズン６試合で５得点２アシストをマーク。「まだ適応段階だと思う。これからもっと良くなる」と手応えを語った。別の統計サイト「フットモブ（FotMob）」は９．７を付与。残り５試合となったＬＡＦＣは、この勝利で勝ち点４７（１３勝８分７敗）とし、西カンファレンス４位に浮上。ポストシーズンとなるＭＬＳカップ出場圏内の９位サンノゼ（勝ち点３５）に勝ち点１２差を付けた。孫興慜加入後、ＬＡＦＣは３勝２分１敗と好調を維持している。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com