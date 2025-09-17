「人間鳥」デュプランティス、１４回目の世界新記録

「人間鳥」と称されるアルマンド・デュプランティス（２５・スウェーデン）が、通算１４回目の世界記録を樹立し、世界陸上選手権大会で３連覇を達成した。デュプランティスは１５日、東京国立競技場で行われた世界陸上選手権男子棒高跳び決勝で６メートル３０を跳び、先月ハンガリーのグランプリで自身が記録した６メートル２９の世界記録を更新した。２位となったエマヌイル・カラリス（２５、ギリシャ）の記録は６メートル００で、その差は３０センチ近くに広がった。この種目での世界陸上３連覇は、１９８３年のヘルシンキ大会から１９９７年のアテネ大会まで６連覇を果たした「元祖人間鳥」セルゲイ・ブブカ（６２・ウクライナ）以来で、デュプランティスが初めてとなる。デュプランティスはこの日の優勝で国際大会３６連勝を記録した。４年前、同じ会場で開かれた東京五輪では、無観客のスタンドを前に試合に臨み、６メートル０２というやや物足りない記録で金メダルを獲得した。しかしこの日は５万３千人の満員の観衆が応援する中で世界記録を打ち立て、栄冠をつかんだ。試合途中にはファンのために、日本出身の「野球レジェンド」鈴木一朗（５０）の打撃フォームを真似たパフォーマンスを披露する場面もあった。デュプランティスは「観客と世界記録の喜びを分かち合えた、とても特別な一日になった」と語った。任寶美 bom@donga.com