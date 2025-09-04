新天地ブレーブスで大爆発、金河成が鮮烈なデビュー戦飾る

韓国プロ野球・キウム出身の「ビッグリーガー・トリオ」が、４３日ぶりにそろって米大リーグ（ＭＬＢ）の舞台に立った。金河成（キム・ハソン、３０、アトランタ・ブレーブス）は移籍後初出場で複数安打を記録。李政厚（イ・ジョンフ、２７、サンフランシスコ・ジャイアンツ）も２安打を含む３出塁と活躍した。金慧成（キム・ヘソン、２６、ロサンゼルス・ドジャース）は代走として３６日ぶりにメジャーに復帰した。金河成は３日、敵地でのシカゴ・カブス戦に６番・遊撃手で先発出場し、４打数２安打をマーク。３－４で追う７回表の第３打席で救援のドリュー・ポメランツ（３７）から右前打を放ち、９回表の最終打席ではクローザーのダニエル・パレンシア（２５）から内野安打を奪った。１試合２安打以上は８月１８日以来１６日ぶり。シーズン打率は．２２７に上がった。試合はブレーブスが３－４で敗れた。金河成は今季、タンパベイ・レイズで２４試合に出場し、打率．２１４、２本塁打、５打点にとどまっていたが、ウェーバー公示を経てブレーブス入りした。この日、ブレーブスデビュー戦となったリグリー・フィールドには、実はキウムの前身・ネクセン出身者がもう一人いた。２０１０年にネクセンで２勝６敗、防御率６．６８を記録した左腕ニコスキー（５２）が、ブレーブス地域局の解説者としてテレビ中継に出演していたのだ。ニコスキーは「このオフのＦＡ市場には目立った遊撃手が少ない中、ブレーブスが金河成を獲得したのは称賛に値する」と評価した。ニコスキーはネクセン加入前にＳＫ（現ＳＳＧ）や斗山（トゥサン）でもプレーした経験がある。同日、李政厚はアウェーでのコロラド・ロッキーズ戦に７番・中堅手で先発出場し、３打数２安打１四球１得点を記録。２－１とリードした４回表、アントニオ・センザテラ（３０）の低めスライダーを流し打ちして初安打を放った。５－４と１点リードの８回表には、ジェイデン・ヒル（２６）の外角シンカーを打ち返して２本目の安打。続くパトリック・ベイリー（２６）の本塁打で生還し、チームは７－４とリードを広げた。サンフランシスコ・ジャイアンツはそのまま勝利した。李政厚は２日のロッキーズ戦に続き、２試合連続でマルチ出塁を記録。８月は月間打率．３００、１本塁打、５打点と復調の兆しを見せ、９月に入っても好調を維持している。金慧成は敵地でのピッツバーグ・パイレーツ戦終盤に代走で出場し、１得点を記録した。６－９で迎えた９回表、先頭のミゲル・ロハス（３６）が四球で出塁すると、金慧成が代走でグラウンドに登場。続く大谷翔平（３１）の二塁打の間に生還して得点を挙げた。ドジャースは７－９で敗れた。金慧成はこの日、飛行機の遅延でチーム合流が遅れ、先発メンバーから外れた。７月３０日に左肩滑液包炎で負傷者リスト入りした後、８月２２日からドジャース傘下３Ａオクラホマシティでリハビリを続け、９試合に出場。打率．３２４（３４打数１１安打）、３打点、５得点、１盗塁を記録していた。金慧成は２日に昇格したが、移動中に航空便の手配が乱れ、空港で一夜を明かすというハプニングもあった。チョ・ヨンウ記者 jero@donga.com