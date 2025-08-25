孫興慜が鮮烈なＭＬＳ初ゴール、美しい軌跡のＦＫ

「医者は『ＳＵＮ（太陽）』を直視するなと言うが、今は皆の視線が『ＳＯＮ（孫興慜）』に集まっている」米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）の中継局「アップルＴＶ」の解説者は、ロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）のＦＷ孫興慜（ソン・フンミン、３３）がＦＫを蹴ろうとすると、こう声を張り上げて興奮を隠さなかった。英語で「ＳＵＮ」と孫の姓「ＳＯＮ」の発音が似ていることにかけたのだ。孫は２４日、米テキサス州フリスコのトヨタ・スタジアムで行われたダラスとのアウェー戦、前半６分にチームメートのデニ・ブアンガ（３１・ガボン）が獲得したＦＫのキッカーを務めた。ゴールまで約２２メートル。孫が右足でカーブをかけたボールは、ＧＫの手の届かないゴール左上隅に突き刺さった。ＬＡＦＣ加入３試合目で生まれたＭＬＳ初ゴールだった。アップルＴＶの解説者は「驚くほど完璧なＦＫだ」と称賛した。得点後、孫はトレードマークの「カメラポーズ」を披露し、両手でアルファベット「ＬＡ」を形作って喜びを表した。孫は韓国代表歴代最多★となる代表戦のＦＫ得点記録（６得点）を持つが、古巣トッテナム・ホットスパー（イングランド）では同僚に譲る場面が多かった。だがＬＡＦＣでは堂々とキッカーを務め、美しい一撃を決めた。ＭＬＳは公式サイトで「孫が『ワールドクラス』にふさわしいデビュー弾を決め、その実力を早々に証明した」と評した。チームメイトや指揮官も賛辞を惜しまなかった。ＦＫの際にペナルティーエリア内にいたＤＦエンコシ・タファリ（２８・米国）は試合後、「最高の位置でＦＫを見ていた。（孫が蹴った瞬間）ゴール上隅を見ていたが、魔法のようにボールが突き刺さった」と語った。ＬＡＦＣのスティーブ・チェルンドロ監督（４６・米）も「孫のＦＫはファンタースティックだった。彼はうちのチームに新鮮な刺激をもたらす存在だ」と話した。孫は１０日のシカゴ戦（２－２）で途中出場し、同点弾につながるＰＫを獲得。１７日のニューイングランド戦（２－０、ＬＡＦＣ勝利）では先発出場し、アシストで初の攻撃ポイントを記録した。タファリは「孫が３試合で見せたプレーはルーヴル美術館に展示すべきほど美しかった」と評した。この日ＬＡＦＣは孫の先制弾を守れず、前半１３分に失点して１－１の引き分けに終わった。惜しいドローにもかかわらず、華麗なデビューゴールを決めた孫はニューイングランド戦に続き２試合連続で「ＰＯＭ（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）」に選ばれた。試合後、孫は「初ゴールはうれしいけど勝ち点３を取れなかったので残念」と言い、「まだチームメイトとの呼吸を合わせる必要がある。合流して２週間ほどだが、一瞬一瞬を楽しんでいる」と付け加えた。ＬＡＦＣ加入後３試合連続でアウェー戦を戦った孫は、いよいよ本拠地ＢＭＯスタジアムに向かう。この日の引き分けで西カンファレンス４位のＬＡＦＣ（勝ち点４１）は、３１日に首位サンディエゴ（勝ち点５３）を迎える。孫は「ホームデビュー戦で強敵に挑むことになった。（次戦では）必ず勝ち点３を取りたい」と語った。オンラインチケット販売サイト「チケットマスター」によると、孫のホームデビュー戦となる試合の入場券は２４日時点で最安席が３００ドル（約４２万ウォン）前後。入団前は６０ドル程度だったことを考えると、価格は約５倍に跳ね上がった。他の販売サイトでは最上席が１５００ドル（約２０８万ウォン）にまで高騰している。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com